近年台人赴中港澳 15人被拘 51人遭盤查

國安局長蔡明彥昨日在立法院證實，近年國人進入中港澳地區，十五人遭到拘留審判，五十一人遭到中共留置詢查。（記者田裕華攝）

2024/07/09 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國兩項國安新規上路，有關部門可任意盤查民眾手機。國安局長蔡明彥昨日在立法院證實，國人近年進入中港澳地區，十五人遭到拘留、審判，五十一人在入境過程中，遭到中共留置詢查，案例有增加趨勢。

民進黨立委陳冠廷在立院外交國防委員會質詢問及，中共國安法令上路後，民眾前往中國旅遊是否有危險？蔡明彥指出，中共去年七月制定「反間諜法」、今年又有「保守國家秘密法」，確應警示國人赴中經商、旅遊的風險。

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蔡明彥透露，國人近年進入中港澳地區，有十五人遭到拘留、審判，五十一人在入境過程中遭到中共留置盤查，且案例有增加趨勢。國安局尊重陸委會將燈號提升為「橙色」，國際上也有調升旅遊警示，這是國際社會普遍關注議題。

有些國人會被中共列高風險族群

民進黨立委王定宇質詢提及，中共法律模糊，國安單位有無研究過，中共盤查台灣民眾是否針對特定群體？蔡明彥回應，有些國人會被中共列為高風險族群。

蔡舉例，例如曾在政府部門服務過，特別是國安或軍情系統；或曾參與公民團體活動，對中國自由、民主有過批判；或在高科技產業任職，職務涉及機敏科技也會被留置詢問。

王定宇追問，之前就有一貫道信徒到中國宣教被關押，還有一名青海無上師的信徒，只是帶著素食推廣手冊也被關，當事人根本不知道自己是高風險族群，政府應多加提醒國人，目前被關押的兩人返台了嗎？

蔡明彥說，還沒有，中國是以國安法令羅織一些罪名。陸委會副主委梁文傑指出，在中共「刑法」中，會用惠道門擾亂社會秩序處罰，所謂「惠道門」是視為邪教。

民進黨立委羅美玲也關注赴中風險提高議題。梁文傑說，現在許多在兩岸投資的科技公司，會詢問派台幹到中國有何需要注意之處，陸委會都會提醒各種可能樣態。

梁文傑提醒，中國聲稱查驗手機的對象很明確，但對外界的人來說，還是不知道指的是誰。因此，政府要提醒國人，如果要長期待在中國，包括手機、平板電腦、筆記型電腦等電子設備，還是用新的比較好。

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