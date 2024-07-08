藍營里長罷免案恐牽動反徐巧芯情緒》許淑華：選民極不滿徐巧芯 秦慧珠︰無關政治

2024/07/08 05:30

〔記者詹湘淇／台北報導〕台北市信義區景勤里里長王雷凱罷免案將於廿日投開票，許多網友號召該區選民踴躍罷免，並視此案為罷免國民黨立委徐巧芯的前哨戰。地方人士透露，王雷凱因爆發婚外情引起岳家不滿，才發起罷免，此案純粹是家務糾紛。但王雷凱選前挺徐態勢明顯，該區選民對徐也相當反感；民進黨議員許淑華分析，王雷凱、徐巧芯同屬藍營，即便此次罷免案並非因徐巧芯而起，若罷免案通過也會重挫其聲勢。

許淑華指出，該區選民目前對徐巧芯極度反感，不僅問政表現不佳，且涉詐醜聞頻傳，即便此次罷免案並非因徐巧芯而起，但兩人同屬藍營，若罷免案通過可能將重挫徐巧芯聲勢。

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地方人士表示，徐巧芯在競選期間主動聯絡民眾黨主席柯文哲幫忙造勢，特別安排到王雷凱媽媽開的涼麵店吃涼麵，顯示王力挺徐態勢明顯。

國民黨議員秦慧珠直言，王雷凱和徐巧芯沒有關係，且徐選舉策略主攻空戰，和地方里長根本不熟，不論罷免案是否成功，都和藍綠對抗、政治問題無關，「王里長又不支持徐巧芯，他是支持我。」

地方人士分析說，景勤里雖是深藍選區，但王雷凱年紀尚輕，選舉期間靠岳母出錢出力、打點人脈，才有機會扳倒舊勢力勝選，選後活動也都是由岳母出面，沒想到爆發婚外情、有非婚生子女，惹得岳母、妻子不快，地方也有反彈；罷免案純粹是家務事引起的糾紛，「大家不能接受這種渣男行為。」該地方人士認為，罷免案通過與否，端看眷村能發動多少人，年輕人的投票率也成關鍵。

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