北市景勤里長罷免案成立 7/20投票

台北市信義區景勤里里長王雷凱（右）罷免案，被部分地方人士解讀是罷免國民黨立委徐巧芯的前哨戰。（擷取自王雷凱臉書）

2024/07/08 05:30

王雷凱在立委選舉力挺徐巧芯、王鴻薇 被解讀是罷免徐的前哨戰

〔記者何玉華、詹湘淇／台北報導〕國民黨、民眾黨立委聯手在立法院通過擴權法案，引起罷免潮討論，台北市選舉委員會日前公告信義區景勤里第十四屆里長王雷凱罷免案成立，將在七月廿日投開票，由於王雷凱在本屆立委選舉期間力挺第七選區（信義、南松山）立委徐巧芯，被當地部分人士解讀是罷免徐巧芯的前哨戰；王雷凱表示，罷免案跟政治無關，是個人報復行為，尊重罷免方的立場，他會繼續在里政上加油。

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王雷凱︰個人報復行為 續拚里政

七十七年次的王雷凱於第十三屆里長賴惠貞因病過世辦理的補選中，在五搶一的情況下，以無黨籍身分獲得五○一票當選；二○二二年以國民黨籍同額選舉第十四屆里長，獲得一六○八票順利連任，他在立委選舉時力挺王鴻薇、徐巧芯，被視為徐的樁腳。

同意罷免票須達767票才會通過

依《公職人員選舉罷免法》，罷免案的連署人數，以原選舉區選舉人總數十％以上，第十四屆景勤里長選舉人總數為三○六八人，十％以上應為三○七人，市選委會日前公告，王雷凱罷免案連署人數四一○人，查對後符合規定三一八人，超過法定連署人數，罷免案成立，將於七月廿日在三興國小辦理罷免案投票。罷免案通過則需有效同意票數多於不同意票數，且達原選舉人總數四分之一以上，也就是同意罷免票數須達七六七票。

王被指控貪污、欠債、婚外情

罷免案領銜人沈粉提出七項罷免王雷凱的理由，包括有貪污之嫌、未實際居住景勤里、怠忽職守、常私人借貸不還錢、在外有非婚生子女、挑撥里民對立與撕裂感情、對不支持他的里民言行脫序；王雷凱以三點答辯回應，指貪污指控是造謠，警局查核一切合法，並列舉多項建設，以及強調「公報私仇」不是罷免的理由，認為罷免無正當性，是濫用國家的行政資源。

選委會宣告罷免案成立後，已在當地受到關注，認為是罷免潮開第一槍，「先拉下徐巧芯和王鴻薇的樁腳」，是明年罷免徐巧芯的前哨戰；王雷凱昨天受訪表示，這次罷免案跟政治無關，純粹是個人報復行為，但因為有里民連署，尊重罷免方的立場，有一些不實的謠言，里民們也都知道，他不再多評論，會專心在里政上繼續加油。

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