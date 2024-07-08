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駐法新人事》右派崛起 郝培芝面臨台法新變局

郝培芝（資料照）

郝培芝（資料照）

2024/07/08 05:30

〔記者黃靖媗、楊綿傑／台北報導〕現任駐法代表吳志中將接任外交部政務次長，預計在巴黎奧運結束後約於九月卸任回台。據了解，駐法代表已內定由現任保訓會主委郝培芝接任，郝未來上任後將面臨法國國會改選後的台法關係新挑戰。

留學獲碩博士 對法研究頗深

行政院長卓榮泰日前公布外交部政務次長職務由吳志中接任，由於巴黎奧運將於廿六日開幕，吳志中預計於奧運結束後，九月返台，屆時駐法代表內定由現任保訓會主委、國家文官學院院長郝培芝接任。

郝培芝過去雖然較少與法國政界、民間互動的公開紀錄，但她不僅曾在法國巴黎第一大學攻讀政治系碩士、博士學位，在台灣學界任教期間，也發表多篇研討法國政治體制論文、專書，對法國研究頗深。

吳志中駐法期間，曾促使法國國會以壓倒性票數力挺台灣參與國際組織，獲得朝野立委盛讚，未來郝培芝接任後，不僅需要延續吳志中的成績，還要面對極右派政黨在法國政壇影響力漸增的挑戰。

法國近期正逢國會大選，上月底首輪投票由極右派政黨「國民聯盟」（RN）獨占鰲頭，本月七日第二輪投票結果出爐後，無論是否由極右派政黨當選總理，法國政壇上極右派的聲音可能會愈來愈強勢，對於未來台法關係恐有不小影響。

國策研究院執行長王宏仁指出，極右派政黨非常重視宗教、移民、經貿等牽涉法國國家利益的問題，當中僅有經貿對台灣影響較大。他認為，極右派陣營對於在經貿上與台交流的想法，可能會與過去屬中間偏右陣營的馬克宏不太一樣，會更加重視法國本國利益，包含我國商品輸法是否會因此有關稅上的改變，都可能需要台法兩國重新協調、討論。

在外交方面，王宏仁認為，由於馬克宏總統任期尚未結束，在較大的外交方針上，法國對台灣的支持與和中國的界限，都不會有太大的變化。

對於駐法代表人事，外交部表示，現階段沒有資訊，也沒有進一步評論。郝培芝昨態度低調，未多做回應。

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