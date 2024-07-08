駐日新人事》院長等級 李逸洋是日本放心人選

李逸洋（資料照）

2024/07/08 05:30

〔記者黃靖媗、楊綿傑／台北報導〕駐日代表謝長廷即將卸任，據了解，代表職務內定由考試院前副院長李逸洋出任。李曾擔任考試院副院長、總統府資政，被視為「院長級」人選，學者昨受訪認為，李一定是基於總統賴清德的信任，是能夠直接與總統府聯繫的人物，日方對此人選也能放心。

學者︰李獲賴信任 直通府方

謝長廷自二○一六年六月就任至今，擔任駐日代表逾八年，近期將卸任，並交由李逸洋接棒。

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李逸洋曾於一九八○年代與前總統陳水扁、前立委黃天福因「蓬萊島雜誌案」，遭判八個月徒刑，被稱為「蓬萊島三君子」。

李逸洋出獄後先後擔任民進黨文宣部主任、台北市議員，並受陳水扁邀請擔任北市府民政局長、內政部政次、行政院人事行政局局長（現改制為行政院人事行政總處）、內政部長；二○一六年前總統蔡英文上任後，李先後擔任保訓會主委、考試院副院長、總統府資政，從政資歷完整。

中山大學中國與亞太研究所教授、中華民國當代日本研究學會會長郭育仁認為，李逸洋被內定為駐日代表，一定是基於賴清德信任，是能夠直接與總統府聯繫的人物，日方此人選也能放心。

台日關係在過去謝長廷八年的穩健經營下十分穩定，郭育仁分析，台日近年經濟交流愈趨頻繁，台積電更在日本九州熊本縣設廠，過去較無產業界資歷的李逸洋，未來將如何與日本企業界交手、建立人脈，可能會是較大的挑戰。

中華民國當代日本研究學會副會長王宏仁也認為，駐日代表的派任通常為「任務導向」，現階段駐日代表的任務便是強化台日漁業協議與經貿方面的談判。

在政治方面，日本自民黨九月將舉行總裁（黨主席）選舉，現任首相岸田文雄能否連任，仍有變數，也將是李逸洋接任後將面臨的挑戰。但郭育仁認為，民進黨與自民黨的關係，在多年的經營下已經非常緊密，即便屆時首相人選更替，也不會是太大的問題。

外交部不評論相關人事案

對於駐日代表人事，外交部表示，現階段沒有資訊，也沒有進一步評論。記者致電李逸洋，至截稿前未聯絡上。

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