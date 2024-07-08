美前國防官員柯林克︰美助台抗中 可分享不對稱作戰技巧

美國前國防部副助理部長柯林克表示，美國可與台灣分享不對稱作戰技巧，自主國防可發展無人系統為主。（中央社）

2024/07/08 05:30

自主國防 發展無人系統

〔政治中心／綜合報導〕美國前總統川普任內的國防官員柯林克日前接受「中央社」訪問表示，川普執政時「以實力謀和平」，有許多「前所未見」政策支持台灣防禦。中國對台威脅迫在眉睫，台灣應竭盡所能嚇阻中國入侵，美國可與台灣分享不對稱作戰技巧，自主國防可發展無人系統為主。

在川普政府時期，柯林克是主管東亞事務的國防部副助理部長，曾在二○一九年底訪台。

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柯林克受訪指出，川普任內採取很多「前所未見」措施，支持台灣國防安全，包括軍售、美台軍隊交流的新合作安排與協議，以及派他在二○一九年訪問台灣，以確保台美間重要對話在合適的官員層級討論。這些歷史可看出川普當選後可能的對台政策。

柯林克提及，中國對台威脅「非常明顯且迫在眉睫」，中國每次對台軍演規模和範圍不斷擴大。嚇阻中國對台灣入侵、封鎖或任何其他行動，首先是台灣的責任。前總統蔡英文提高軍事預算、延長兵役還不夠，仍須加倍努力。

需要早期警戒系統 警示共軍來襲

「台灣的不對稱戰力已有改善，但未達到必要能力！」柯林克說，烏克蘭用便宜的無人武器系統擊沈俄羅斯黑海艦隊半數船隻，這些經驗值得台灣學習。台灣有全世界最優秀的工程師，自主國防應以發展無人系統為重點。

柯林克建議，台灣短期應購買指揮控制系統，或將這些系統現代化，確保台灣已有的各種武器能整合及協同作戰，建立整體防禦體系。同時，台灣需要早期警戒系統，及早警示解放軍的攻擊。

「台灣須自製彈藥，配合大量採購降低成本！」柯林克認為，台灣需要加入成為「民主的兵工廠」，共同設計、共同生產，同時要有大宗採購。援助烏克蘭的武器多從波蘭運入，但台灣是島國，萬一有危機，很難從外應援。最關鍵的項目是彈藥，台灣需要有自製能力。

柯文克表示，美國和其他西方國家很樂意協助台灣，若美國、日本都使用同一種彈藥，可以同步向台灣採購。如果美國與台灣共同研發、共同生產軍事設備，將再次顯示美台關係的堅定，同時讓中國知道，台灣的自治、民主與自由與美國利益息息相關。

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