德州州長來台》賴：台美企業 合作機會沒上限

經濟部長郭智輝（右1）昨與德州州長艾伯特（左2）進行簽署經濟合作發展意向書，並計劃為在台成立德州辦事處進行剪綵。（記者叢昌瑾攝）

2024/07/08 05:30

將為駐處開幕剪綵 與經濟部簽「經濟發展意向聲明」

〔記者陳昀、廖家寧／台北報導〕賴清德總統昨接見德州州長艾伯特經貿訪問團時指出，艾伯特此行將為「美國德州駐台辦事處」開幕剪綵，並與經濟部簽署「經濟發展意向聲明」，為台美企業創造沒有上限、好上加好的新合作機會，讓台美夥伴關係更加穩固、深化。艾伯特矢言力挺台灣企業在德州發展，「要讓全世界知道，德州與台灣同在」。

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艾伯特︰德州與台灣同在

賴清德表示，台灣與德州關係非常深厚，台灣企業在德州已累計投資超過一二〇億美元、遍及十多項產業，二〇二二年環球晶圓在德州投資數十億美元興建晶圓廠，更是當年美國前十大外資投資計畫；去年德州對台灣出口超過一一五億美元，台灣是德州第九大出口市場。

賴清德表示，相信「美國德州駐台辦事處」的成立，將成為台灣和德州、和美國堅強的友誼支柱，讓台美夥伴關係更加穩固和深化。除促成美國第廿三個州在台設處，也將為台美企業創造沒有上限、好上加好的新合作機會，台灣全力推動五大信賴產業，包含半導體、人工智慧、軍工、安控以及次世代通訊，都能與德州成熟的產業聚落互相合作。

艾伯特說，他很自豪能在台灣開設「美國德州駐台辦事處」，彰顯雙邊經貿關係的重要性，這是德州本世紀在除了墨西哥以外的地方首次開設商務辦事處，在全世界眾多國家中選擇台灣，代表台灣對德州的重要性。未來，他將親自協助在德州投資的所有台灣企業，確保台灣企業在德州發展順利。

艾伯特昨也與經濟部長郭智輝共同簽署「台灣-德州經濟發展意向聲明」，並為美國德州駐台辦事處進行剪綵儀式。

艾伯特表示，台灣已是半導體界的翹楚，德州也是半導體事業在美國排名第一的州，希望雙方能藉此提升能源韌性，也希望彼此在航太科技領域共同推進既有的領導地位。「我們要讓全世界知道，德州會與台灣同在。」

郭智輝表示，未來將透過以大帶小的方式，協助台商海外布局，並與德州政府合作強化供應鏈韌性，也將在經濟部內指定單一窗口，協助推動台灣與德州的雙邊經貿合作。

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賴清德總統（右）昨在總統府接見美國德州州長艾伯特（左）經貿訪問團。（中央社）

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