涉土地開發案 鄭文燦請辭海基會董事長

前行政院副院長鄭文燦在桃園市長任內，疑涉土地開發收賄遭查辦，以五百萬重金交保，並限制出海、出境，昨日正式請辭海基會董事長一職。（資料照）

2024/07/08 05:30

〔記者陳鈺馥、陳昀、余瑞仁／台北報導〕海基會董事長鄭文燦在桃園市長任內，疑涉土地開發收賄遭查辦，以五百萬元交保，鄭文燦昨日正式請辭海基會董事長一職。對於外界的關切，鄭文燦回應，他從政以來，不貪不取，會在司法調查的過程，捍衛自己的清白。

鄭：不貪不取 捍衛清白

對於鄭文燦請辭，總統府發言人郭雅慧表示，賴清德總統尊重鄭董事長的決定，盼司法單位秉持毋枉毋縱精神，儘速釐清事實。至於海基會人事，後續將依照程序妥適處理。

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外傳賴清德原先屬意的海基會董事長人選是無黨籍前監委吳豐山，並評估後續由吳接掌海基會機率很高；不過，知情人士昨否認相關傳聞，並表示，鄭文燦一事突然爆發、昨天請辭，相關人選尚未進入討論階段。據了解，鄭文燦去職後，在高層尚未找到海基會董事長人選前，擬暫由海基會副董事長代理董事長職務。

鄭文燦上週四自日本返國，隔天被桃園地檢署傳喚，偵辦他在桃園市長任內於「變更林口特定區計畫─工五工業區擴大方案」（華亞科技園區）旁，農地自辦市地重劃案時，涉嫌收賄五百萬元。檢方六日向桃園地院聲請羈押禁見；桃園地院審理後，裁定鄭以五百萬元交保，並限制住居及出境出海。

海基會昨日表示，鄭文燦基於避免影響團隊政務推動，已請辭董事長職務。鄭文燦珍惜從政的價值初心，將在司法程序中，全力捍衛自身的清白。

鄭文燦前天獲交保，昨天一早他首度發聲，透過通訊軟體發出訊息給關心的各界關心人士表達感謝，並強調「我從政以來，公而忘私，不貪不取，這是我很珍惜的價值」，未來會在司法調查中捍衛自己的清白，文末並與妻子一起署名。

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