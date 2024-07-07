鄭文燦涉貪》配合台商回流 桃市府規劃工五徵收案

「變更林口特定區計畫－工五工業區擴大方案」旁，龜山區樂善寺周邊一筆約9.5公頃自辦市地重劃案，桃園地檢署偵辦前市長鄭文燦疑涉收賄。（記者陳璟民攝）

2024/07/07 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府辦理「變更林口特定區計畫—工五工業區擴大方案」區段徵收案，主要是因應美中經貿大戰、中國經濟趨於疲軟，配合台商回流，工業用地需求大增，規劃徵收工五工業區（華亞科技園區）東側農業區一帶約四十九．六八公頃土地，全案可提供廿四．九八公頃產業用地，全案雖獲內政部都市計畫委員會認同，但因最大地主龜山區樂善寺內部有意見，目前已經停擺。

最大地主樂善寺意見分歧 全案停擺

工五擴大方案位於龜山區文化一路以南、華亞三路以東農業區，東鄰桃園機場捷運A7體育大學站，南鄰體育大學，距離林口交流道約二．二公里，擴大範圍是目前工五東側農業區、宗教專用區與保護區，但現有墓地墳塚必須遷葬，因此區內規劃○．九三公頃的納骨塔專用區，另有○．二六公頃住宅區給原住戶使用。

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工五擴大方案以「第二種產業專用區」為主，面積廿三．二一公頃，預計進駐核心產業包含生技、綠建築產業、綠能、精密機械（含電動車）、智慧機器人及企業營運總部等，另有一．七七公頃乙種工業區；公共設施包含污水處理廠用地○．七五公頃、滯洪池公園四．五公頃、公園綠地九．一五公頃、文中小用地三．五九公頃，以及停車場、道路用地。

據悉，「變更林口特定區計畫—工五工業區擴大方案」擁有最多土地的地主是樂善寺，樂善寺管委會管理一大片土葬墓地，雖然市府規劃納骨塔專用區，但寺方不同意工五擴大方案，並另申請變更「殯葬專區」計畫，導致整個區段徵收計畫停擺。

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