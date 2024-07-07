鄭創造「桃園模式」 曾是熱門接班梯隊

海基會董事長鄭文燦，在黨內屬於野百合學運世代領袖人物，他是桃園升格直轄市後首任且連任的市長，一度晉升黨內熱門的接班梯隊。（資料照）

2024/07/07 05:30

記者謝武雄／特稿

海基會董事長鄭文燦是出身野百合學運世代領袖人物，是二○一四年桃園縣升格直轄市後首任且連任的民進黨籍市長，當選後一天當三天用，民眾支持度居高不下，且身段柔軟善溝通，創造出超越藍綠對立的「桃園模式」，一度躋身黨內熱門的接班梯隊。但民進黨前年桃園市長選舉慘敗、今年初六席區域立委盡墨，卻也讓他八年桃園市長的經營幾乎消耗殆盡。

鄭文燦於一九九八年以全縣最高票當選桃園縣議員，開啟政治生涯，卸任後轉任民進黨文宣部副主任、主任，二○○六年出任行政院新聞局長，當時是蘇貞昌內閣裡最年輕的閣員，機智敏捷而有「胖周瑜」雅號。

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二○一○年縣長選舉，距離投票日僅五十五天，民進黨徵召鄭文燦參選，他以三萬多票差距敗選，堪稱雖敗猶榮，四年耕耘後在各界都不看好下，打敗尋求連任的國民黨籍縣長吳志揚，贏得桃市升格後首屆市長選舉。

鄭文燦當選桃園市長後，除是當年最年輕直轄市長，上任後勤跑基層，一天當三天用，市長當里長幹，超強記憶力樂當「人體PDA」，加上執政不分藍綠，二○一八年爭取連任，連吳志揚都說「無人可撼動其地位」，即使當時中央執政不利，鄭仍守住桃園綠地，奠定他躋身綠營接班梯隊，也被視為時任總統蔡英文的愛將。

鄭文燦擔任八年的桃園市長，是他的政治高峰，身段柔軟、處事圓融，施政打破黨派藩籬，創造出超越對立的「桃園模式」，八年累計預算高達九千二百餘億元，被刪除比率僅○．五七％，在泛藍佔多數的議會生態下，相當難得。

但民進黨前年九合一選舉慘敗，執政八年的桃園綠地變藍天，鄭文燦碩士論文又被指抄襲，經學倫審查在選後被撤銷，陷政治低潮；後來鄭文燦擔任副閣揆，也在今年初總統及立委大選，成為民進黨桃園市的主要操盤者，最後以六席區域立委盡墨收場，他輔選不力被記上一筆。

已成為中央要員的鄭文燦，卸任市長後仍勤走桃園地方，農曆春節前尾牙場、年節期間拜廟行程頻頻露臉，甚至有地方大老還拱他繼續參選下屆桃園市長。然而檢調偵辦他市長任內涉貪的案情，卻可能成為鄭文燦與桃園的最後連結。

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