中國台商盧泓傑疑「被意外」亡？

身價百億的中國台商盧泓傑發生事故現場。 （親友提供）

2024/07/06 05:30

〔記者蔡宗憲、鍾麗華／綜合報導〕中國四川成都烏木藝術博物館長、身價百億的台商盧泓傑，年初返台提及將資產轉移回台的困難，沒想到上月回中國突因「意外」死亡隨即火化，在台灣的姊姊至今僅拿到「火化證明」、沒有「死亡證明」，泣訴「弟弟受到許多阻礙」，全案疑點重重。

家屬︰曾提資產轉回台 全案疑點重重

對於盧泓傑親友的質疑，海基會昨表示，盧姓台商是在六月廿一日操作動力機械時發生意外致死，家屬已赴中將遺體火化後攜帶骨灰返台，未來將協助家屬儘速完成死亡證明公證程序、辦理除戶等事宜。台商所留資產將成為其遺產，依法由繼承人辦理繼承，海基會尊重亡者及家屬隱私。

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盧泓傑的兄姊指出，盧泓傑最近提到，其烏木博物館館長身分一度因是台灣人要被拔除，感到身心俱疲想回台灣養老，但中國未婚妻一直催促返回成都；意外發生的上午，弟弟還想把一項「烏木白菜」藝術品帶回台灣，沒想到下午就出事。巧合的是，意外死亡隔天，官方就認證盧泓傑可保有館長身分，實在令人不解。

海基會︰操作動力機械發生意外

盧泓傑的李姓阿姨說，盧泓傑幾年前就想找人接手博物館，開價八億人民幣（約三十六億台幣），該交易沒有成功，但館藏仍不斷增加，如今價值應該超過百億台幣。盧泓傑一向都是親自參與烏木吊掛作業，意外發生後，論及婚嫁的中國未婚妻有傳送意外現場照片給她。

一名盧泓傑的友人提到，盧泓傑台灣長大的大兒子原本要接手博物館，卻因糖尿病兩年前過世，盧的中國未婚妻急著想要「身分」，最近又出現盧的館長身分不被官方承認的狀況，疑點重重。

對於後續處理，海基會表示，家屬在處理中國遺產繼承時如有問題，海基會可依個案情況，協助安排台商財經法律顧問提供專業諮詢服務。

海基會強調，中國資金匯出困難時有所聞，以致台商滯留在中國資金難以透過正式銀行管道匯回，主要原因包括未依法匯入中國、匯出無法證明資金來源，境內收入未按規定報繳稅，陰陽合同衍生稅務犯罪洗錢的風險，即使資金來源合法、層層審批造成不易匯出，沒有資金來源證明、受限個人年度總額管理。

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