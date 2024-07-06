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余茂春：將台海國際化 保護台灣

余茂春。（資料照）

余茂春。（資料照）

2024/07/06 05:30

〔記者吳哲宇／台北報導〕哈德遜研究所中國中心與國防安全研究院昨日共同舉辦「中國法律戰與反分裂國家法對印太區域的危害國際研討會」。哈德遜研究所中國中心主任余茂春指出，中共的慣用手法，就是創造以中國語言為主的概念性圈套逼別國表態；他透露，過去他在美國前總統川普政府兩年半內，美國軍艦就通過台海五十九次，把台海國際化、保護台灣。

余茂春說，哈德遜研究所中國中心五月也舉行同樣主題的研討會，會中結論指出，雖然「反分裂國家法」是一項法律，卻是非常壞的政策、也是壞的法律，甚至根本不叫「法」。

余茂春指出，中共在認知戰是專家，中共創造概念性定義，逼迫別國進入圈套。例如中國指控美國支持台獨，就逼迫美國表態不支持台獨；但問題是中國的指控包含很多虛假問題，當得到美國否認後便大量引用，這便是中國用其自身的語言環境來逼迫別人、改變別人做法的例子。「反分裂國家法」也是個圈套，首先假定台灣本就是中華人民共和國的一部分，然後分裂出去，但本來就沒「合」，如何有「分」？

中國最怕大家一起對付他

余茂春說，美國對華政策很重要的一點就是避免陷入中國圈套，例如美國一中政策的確是因一中原則而生，但美國的「一中」定義就不是中國的定義；「台灣關係法」也是美國的語言來界定台美關係。

對於美方作為，余茂春指出，美國正試圖建立美日韓三邊關係。以中共在海上執法為例，不只有台灣，韓國、日本、菲律賓、越南都有相同問題，大家可以形成多邊性的共同執法，中國最怕就是大家一起對付他。因此台灣一定要國際化，台灣有時「過度依賴美國」，應該要有獨立主張，並與日、菲等盟友合作，若台灣按國際法行事，美國一定支持。

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