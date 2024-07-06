盧秀燕請益 王金平：妳若選 我找朋友支持

台中市長盧秀燕（左）昨晚率團南下高雄路竹，向前立法院長王金平（右）請益。（讀者提供）

2024/07/06 05:30

〔記者蘇福男／高雄報導〕台中市長盧秀燕昨晚率團南下高雄路竹，向前立法院長王金平請益，王邀集高雄政商、醫界人士與盧見面認識，媒體聯訪時，王稱讚盧是個非常具有好的條件的人，「未來希望她能有機會繼續為大家服務」。

王：盼盧有機會繼續為大家服務

盧秀燕昨晚率領副市長鄭照新、新聞局長欒治誼等人向王金平請益，王在路竹老家席開十六桌設宴款待，並邀集國民黨高市黨部主委柯志恩、高市農會理事長蕭漢俊、秀傳醫療體系總裁黃明和、前螺絲公會理事長蔡圖晉及前國策顧問洪俊德、蔡宗邦等人陪同餐敘，到場高雄市議員有十多人，會場十分熱絡。

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餐敘前，兩人閒話家常，王金平稱讚盧秀燕民意基礎雄厚、立法歷練純熟，在台中市府表現也很好，王話鋒一轉說，外界都說盧要選黨主席或總統，他不知盧此行目的，「但未來如果妳要選，我請朋友支持妳」。

盧笑說，這場聚會人很多，她還以為是王有重大宣布，「如果王金平要選，我全力支持」；王連忙說「妳要選的話，我也不能不支持」、「那就是平等互惠」。

媒體聯訪時，王金平稱讚盧秀燕的民意掌握非常精確，也有服務熱忱，市長任內贏得社會敬重、市民稱讚與支持，是個非常具有好的條件的人，未來當然希望她能有機會繼續為大家服務。

盧說，王院長是她立院老長官，晚宴有很多老同事、長輩及老朋友，高雄很熱情、台中也很熱情，也歡迎大家到台中作客。媒體再問是否參選國民黨黨主席，盧秀燕笑說，「吃飯、吃飯，肚子餓了」。

媒體問及未來若盧秀燕有機會更上一層樓，王是否支持；王金平說，她來到這裡，就是要介紹更多人給她認識，「只要她要做什麼事，我們這些人都會配合。」

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