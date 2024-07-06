國會職權修法釋憲案 立院機關代表藍2人白1人

憲法法庭十日就國會職權修法釋憲案暫時處分開庭，立法院朝野黨團昨協商訴訟代理人及機關代表，決定各由國民黨團推派兩位、民眾黨團推派一位。圖為憲法法庭。（資料照）

2024/07/06 05:30

〔記者劉宛琳、李文馨、陳政宇／台北報導〕憲法法庭十日就國會職權修法釋憲案暫時處分開庭，立法院朝野黨團昨協商訴訟代理人及機關代表，決定各由國民黨團推派兩位、民眾黨團推派一位。民進黨團原反對機關代表由政黨黨團指派，最後立法院長韓國瑜裁示循例辦理。

國民黨團推薦訴訟代理人為東吳大學法律系教授陳清秀、前監委仉桂美，民眾黨團推薦律師林石猛；機關代表國民黨團則推出立委吳宗憲、翁曉玲，民眾黨團推派黨團總召黃國昌。

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韓國瑜昨協商開始即準備協商結論草稿，內容為針對憲法法庭通知立院推派三位訴訟代理人及三位機關代表陳述意見，訴訟代理人國民黨團推派兩位、民眾黨團推派一位，立法院機關代表依上述比例推派委員。

民進黨團總召柯建銘表示，院長先預擬結論再問大家意見，以前沒有這樣過，以後要避免。他並主張訴訟代理人民進黨不派，機關代表最好給院長去指派立法院秘書長等人，各黨都不要派，「但要藍白代表，那我們也要」。

國民黨首席副書記長林思銘則表示，基於利益衝突迴避的原則，「民進黨不可能是原告又是被告。」國民黨團書記長洪孟楷則舉過去釋憲案，包括民進黨提釋憲的行政院停止興建核四、三一九真調會等，往例機關代表都是國民黨立委。

民眾黨團副總召黃珊珊也說，機關代表沒有辦法只用立法院秘書長代理，秘書長可以講程序，但不能講法案內容，要通過這個法案的政黨代表去闡述法案內容。

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