自家人未挺 翁曉玲提修憲法訴訟法遭退

國民黨立委翁曉玲（見圖）等人提出「憲法訴訟法條文修正草案」，明定大法官現有總額定義，為憲法所定總額十五人，該案列為昨天立法院會報告事項。院會在藍綠皆甲級動員情況下，民進黨團提議退回程序委員會，現場立委皆未表達異議，立法院長韓國瑜裁示退回。（資料照）

2024/07/06 05:30

〔記者陳政宇、劉宛琳、林欣漢／台北報導〕國民黨立委翁曉玲、林思銘等人提出「憲法訴訟法條文修正草案」，明定大法官現有總額定義，為憲法所定總額十五人，該案列為昨天立法院會報告事項。院會在藍綠皆甲級動員情況下，民進黨團提議退回程序委員會，現場立委皆未表達異議，立法院長韓國瑜裁示退回。

明定大法官現有總額定義

柯建銘：掐死憲法法庭

翁曉玲等人提案指出，現行憲法訴訟法未明定大法官現有總額定義，僅規定迴避的大法官，不符憲法增修條文規定大法官法定人數十五人的意旨。草案增訂，「本法所稱大法官現有總額，係指憲法增修條文第五條所定大法官人數」。

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民進黨團總召柯建銘指出，翁曉玲提案修改「憲法訴訟法」，大法官由現行的現有總額改為編制總額，但有七位大法官任期即將屆滿，若國民黨擋下大法官人事同意權，等同無法釋憲，不只影響機關，就連人民的釋憲權也沒收。

柯建銘解讀，國民黨的策略是一石二鳥，一方面將大法官同意權當肉票綁架，要求民進黨必須配合在野黨提出的人選，否則就無法產生大法官；另方面是讓違憲法案無法釋憲，翁曉玲用這種方式掐死憲法法庭，「未免太狠了吧？我們絕對無法接受」。

民進黨團幹事長吳思瑤說，這是一個三部曲，先用國會擴權法案讓立法院權力無限擴增；接著修選罷法沒收人民權利；第三是修憲法訴訟法，癱瘓憲法法庭。黨團書記長莊瑞雄說，立法院修法涉及違憲後，卻用這種方式修改憲法訴訟法，提高憲判的門檻，等同摧毀整個憲法法庭的設計。

翁曉玲則表示，民進黨團根本不想建立制度，「憲法訴訟法」明明沒把大法官現有總額的人數定義講清楚，現在只是明文化，確立未來大法官所做成的憲法法院判決，至少一定要通過法定人數的一半，這才具有民主正當性。否則一個影響到國家制度、人權重要的憲法，任憑只有三、四位大法官就可以做成決定，這也不符合民主原則，更沒有代表性。

至於未來是否重新提案？翁曉玲僅回應，之後再說，重要的法案就是會再提。

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