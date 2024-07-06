新聞分析》罷免送件 謝國樑如臨深淵

謝國樑這段時間不斷著墨市政議題，但總是被抓包，反遭議論，未來要更加嚴謹。（資料照）

2024/07/06 05:30

記者盧賢秀／特稿

基隆公民團體發起罷免謝國樑連署昨到基隆市選舉委員會送件，極可能成案，對謝國樑的執政，是一大打擊，未來藍綠都會盡全力在罷免案攻防，爭取中間選民的支持，謝國樑除了要謹言慎行，執政不能再出包，否則藍營的「台灣頭」江山可能不保。

基隆市二○二二年市長選舉，謝國樑以九萬六七八四票勝選，民進黨候選人蔡適應獲七萬一三五四票，時代力量候選人陳薇仲獲一萬二○○○票，接近藍綠六、四比的基本盤。

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謝國樑執政至今，市府人事一動再動，有些人專業不足，行政漏洞百出，政策爭議不斷，讓民眾對他逐漸失去信心；即便是想吸引年輕人的政策，如公益青年電動機車的方案，也朝令夕改、大撒幣搞得亂七八糟，折騰民眾怨聲載道，有的年輕人甚至說不願意申請，認為是浪費公帑，會拖累基隆進步。

東岸商場爭議、博愛等多個停車場招商案，都長達廿年再加十年，是罕見的案例，業界說得標者賺翻了。而破門夜襲事件更是加重年輕人發起罷免決心。

第一階段連署，謝國樑低調以待，罷免連署案一開始並不樂觀，推得很辛苦。有不少民眾說，就讓謝國樑做滿四年，下次不選他就好了。但市政陸續出包，加上立法院濫權，青鳥事件後，使連署案意外受關注，基隆在外地的年輕人也回來當志工，要罷免謝國樑，民進黨反濫權宣講後，連署人數急速上揚，國民黨號令黨內要「固樑」，想低調的謝國樑被推上風口浪尖。

如果罷免成案最快在九月投票，政壇人士評估，罷免案投票要七萬六九七九票，且同意票高於不同意票，有點難度。藍營守護基隆小組要來基隆開講，想以「熱戰」激出藍營的基本盤；綠營及罷樑團體則訴求中間選民，就看雙方的攻防議題誰較能獲市民的認同。

謝國樑這段時間不斷著墨市政議題，但總是被抓包，反遭議論，未來要更加嚴謹，國民黨也不能提油救火，否則激起中間選民憤怒，就岌岌可危了。

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