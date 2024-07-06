罷免謝國樑4.3萬連署書送審 民團：有信心過關

基隆公民團體「山海公民拆樑行動」發起罷免基隆市長謝國樑，昨天將第二階段四萬三千份連署書，送交基隆市選舉委員會審查。（記者董冠怡攝）

2024/07/06 05:30

基隆市府：持續專注市政

〔記者董冠怡／新北報導〕基隆公民團體「山海公民拆樑行動」發起罷免基隆市長謝國樑，昨天將第二階段四萬三千份連署書，送交基隆市選舉委員會審查。拆樑團體發言人李晏蓉說，相信可以一次過關；基市府發言人呂謦煒回應，不論罷免團體或民進黨如何政治操作，市府團隊會持續專注市政，讓民眾感受到基隆的進步。

李晏蓉表示，從二月至今一直無法取得與市府溝通的管道，當民眾有不同意見時，市府選擇封鎖民意；主動寄信至市政信箱，卻收到罐頭訊息，罷免是最後的手段。

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李晏蓉指出，第一階段連署時，曾有被基市選委會淘汰九百多份的前車之鑑，第二階段採取「最高規格」填寫，舉凡壓線、字跡潦草的，都會再請民眾重寫一張，因此對正確率很有信心，法定門檻為三萬七九二份，相信可以一次就通過。

趙少康明宣講「固樑」 民團：非藍綠對決

李晏蓉並說，截至六月卅日為止，收到四萬三千份連署書，仍有民眾陸續送件，因此即使需要補件，手上也有連署書可以遞補，但希望第二階段連署書被剔除的比例可以壓到一成以下。

中選會要求基市選委會在卅天內完成查對連署人名冊，基市選委會總幹事張淵翔說，將按照規定辦理查對作業，但因基市選委會人數不足，而且查對方式和其他縣市也不同，天數已對選委會造成許多壓力，確切時程將再研議，依法嚴謹進行罷免程序。

中廣前董事長趙少康日前提及「找不到罷免的理由」，七日計畫率領守護小組前往信義市場宣講「固樑」，李晏蓉說，所謂「罷免沒有正當性」的說法，反而讓人覺得是想轉移注意力；國民黨不斷將「罷樑」升級成「藍綠對決」，並非市民樂見。

呂謦煒回應，雖然罷免是人民的權利，但希望這是最後一次「程序鬆散」的罷免連署。不論罷免團體或民進黨如何進行政治操作，相信基隆人最關心基隆的發展，市府會繼續專注市政，讓市民感受到基隆的進步。

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