藍改提連署附身分證影本 綠︰礙難同意

立院民進黨團幹事長吳思瑤。（記者田裕華攝）

2024/07/05 05:30

〔記者劉宛琳、陳政宇／台北報導〕立法院內政委員會昨排審選罷法修正草案，欲增加罷免通過難度，民進黨立委強力杯葛，議程未有進度，朝野下週一再戰。國民黨團也改變策略，決定拿掉立委許宇甄與罷免門檻相關提案，表示不會動門檻，但應討論罷免連署抄名冊和假冒連署問題，讓程序更嚴謹。民進黨團對此指出，這仍是提高罷免難度，也有個資外洩疑慮，其目的是卡住人民權益，礙難同意。

無異提高罷免難度 個資也可能外洩

國民黨團首席書記長林思銘表示，下週一會討論民進黨立委吳秉叡的版本，許宇甄也會提出相關的修正動議，針對連署要附身分證影本與假冒連署罰則進行提案，並預計下週二排入程序委員會，下週五黨團提議逕付二讀和相關提案併案協商。根據藍營規劃，若下週一順利出委員會，預計八月中旬召開的臨時會就可以處理。

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民進黨團幹事長吳思瑤說，黨團立場還是一樣，國民黨拿掉許宇甄提高罷免門檻的修法版本，可見是害怕與全民為敵、棄暗投明，某種程度算是有反省；但仍把吳秉叡要求撤案的版本（主張罷免案提議及連署須填身分證統一編號、發證日期）放在議程，是居心叵測、惡意栽贓吳秉叡。

吳認為，這項安排意圖讓民眾黨增加連署門檻的提案藉此寄生，透過修正動議的程序提出，同樣都是傷及人民權利、沒收罷免權，利用民主來破壞台灣的民主，民進黨團無法同意。

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