選罷法修法 綠委擋下初審

立法院內政委員會昨排審選罷法修正草案，民進黨立委動員杯葛，反對鳥籠罷免。（記者朱沛雄攝）

2024/07/05 05:30

召委高金素梅更換會議地點 被批不符程序 宣布散會 下週一再戰

〔記者李文馨、陳政宇、劉宛琳、陳彩玲、黃靖媗、施曉光／台北報導〕立法院內政委員會昨排審國民黨立委提案的選罷法修正草案，聚焦增加罷免難度。民進黨立委在會議開始前攻占主席台，力阻爭議法案，國民黨立委反批沒收討論。議事空轉一上午後，會議主席、無黨籍召委高金素梅下午欲更換會議室未成，隨後宣布散會。朝野將於下週一（八日）再戰。

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國民黨立委許宇甄等人提案修正選罷法，主張「罷免同意票數高於被罷免人當選票數」，罷免案才算通過；民進黨立委質疑是提高罷免門檻，公民團體更痛批沒收罷免權。

民進黨數十名立委昨在會前搶占主席台，並高喊「反對鳥籠罷免、不要沒收民權」等口號，高金素梅持另備的麥克風，宣布開會，並要議事人員到她身旁宣讀議事錄。民進黨立委見狀搶走議事人員手中資料，國民黨立委高喊「土匪」。民進黨團幹事長吳思瑤說，國民黨要粗糙、粗暴地宣讀所有議事程序，若不阻檔，「是否又要上演過去服貿宣讀半分鐘的程序？」

高金指控綠營囚禁議事人員

會議停擺一上午後，被擋在會議室外的高金素梅下午在走廊宣布另擇會議室開會，但議事人員被民進黨立委以人牆擋在原會議室、無法出入，高金因而指控民進黨立委囚禁內政委員會主任秘書等議事人員，國民黨立委王鴻薇說，已向中正一分局完成報案，並與其他藍委赴北檢按鈴告發民進黨團總召柯建銘等人涉犯妨害自由、強制等罪。

國民黨團總召傅崐萁批評，民進黨別再喊沒有討論就沒有民主，這次是民進黨癱瘓委員會、不讓討論。由於這次選罷法修正還涵蓋原住民投票等修法內容，國民黨抨擊民進黨立委惡意阻擋原住民權益，宛如「民主巨嬰」，只要是自己不喜歡的法案，就要杯葛到底。

柯建銘斥藍營惡人先告狀

柯建銘表示，國民黨將選罷法當成政治操作工具、玩弄於股掌，因此必須撥亂反正，不能讓選罷法變成「選舉沒有罷免法」。

針對藍委提告，柯建銘回應，內政委員會的會議室就是紅樓二○二，議事人員皆在此處；若要更換，排案召委必須進來宣告，否則就是無效宣告的非法行為，國民黨竟惡人先告狀、顛倒是非。

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