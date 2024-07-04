台中環局標案 藍委羅廷瑋竟列評委

國民黨立委羅廷瑋。（資料照）

2024/07/04 05:30

王義川︰違反利益迴避 工程會︰行政、立法權釀衝突

〔記者陳昀、蔡淑媛、徐義平／綜合報導〕民進黨政策會執行長王義川昨踢爆，國民黨台中市立委羅廷瑋竟名列台中市政府環保局標案的評選委員名單，質疑羅公然介入政府採購案、直接當評選委員，已違反規定與利益迴避原則，大酸「全台首創，台中之光！有沒有違法呢？要問台中市政府」。

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環局辯稱符合規定

中市環保局長陳宏益回應，邀請羅立委擔任評委，不涉及台中市行政權，完全符合規定。行政院公共工程委員會官員則指出，採購評選作業屬於「行政權」，民意代表若擔任採購評委，有可能造成行政權、立法權衝突的疑慮，因此民意代表不宜擔任採購評選委員。

至於羅廷瑋本人，記者昨多次致電並留話，但羅未接電話、也未回訊，不知其回應。

王義川昨貼出台中市政府「一一三年度臺中市機動車輛排氣管污染管理事務計畫」決標公告指出，該計畫評選委員名單竟出現羅廷瑋。

王義川受訪時表示，根據行政院公共工程委員會函釋，民意代表擔任評選委員有行政、立法權限衝突之虞，機關不宜遴聘民代為採購評選委員會之委員。雖上述函釋有但書，民代所屬民意機關的內部派兼委員不在此限，但即使是內部派兼委員，也是立院採購案才可以，跑到台中市政府當然不可以。

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