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潛艦可望一次造完7艘》學者：有利與設備進口談判

潛艦國造大事紀

潛艦國造大事紀

2024/03/19 05:30

〔記者楊堯茹／台北報導〕準總統賴清德支持潛艦國造態度明確，可望一次造完七艘後續艦。軍事學者指出，賴清德此舉是表達對國造潛艦總量的支持，不僅滿足國防需求，也可帶動國防產業穩定發展，「這就是總統高度」。

國防安全研究院國家安全所所長兼代副執行長沈明室指出，若首艘原型艦「海鯤號」設計與運作成功，就可以此構型為標準值，向他國洽談進口紅區裝備等其他設備、組件時，以七套為單位來進行談判，非指同時建造七艘後續艦，也不是預算一次編足七艘。

沈明室強調，建造時程須按照台船量能以及設備進口的數量與進度，而這份七艘後續艦的合約，可讓台船難得建立的人才、經驗繼續充分發揮；另一方面，許多相關系統與平台也持續在更新發展，比如第二艘可規劃搭載潛射魚叉飛彈，但性能提升所造成的預算增加，還需獲得國會支持。

帶動國防產業穩定發展

國防安全研究院戰略與資源研究所所長蘇紫雲表示，總統僅就政策大政方針，即國造潛艦總量維持八艘進行表態，而分批次等執行細節就尊重國防部、台船的專業管理；此表態不僅滿足國防需求，也可帶動國防產業穩定發展，這是總統的高度。

蘇紫雲續指，對船廠來說，確保後續訂單可有效率地降低後續生產成本。以日本做法為例，國軍水下艦隊完整後，船廠還有後續維修業務，在總量八艘國造潛艦的情況下，四艘執行任務、兩艘訓練、兩艘維修，形成良性循環的生態系統。

另，我國研製經國號戰鬥機的人才，因產能空窗而被南韓「挖走」，賴清德表態七艘後續艦的建造，能否防止往事重演？沈明室坦言，台船若無第二艘訂單，留才恐怕成為難題。

沈明室說，有了首艘原型艦的構型，未來的確可在相對短的時程內完成八艘潛艦戰力；蘇紫雲也表示，八艘潛艦戰力可讓台灣不對稱作戰形成同心圓防衛，由潛艦在遠海執行反制任務，形成「水下的機動堡壘」，封鎖巴士海峽並反制中共對台灣東岸的威脅，近海則由海軍濱海作戰指揮部用岸置反艦飛彈形成第二個防衛圈。

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