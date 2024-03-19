《縣市長女力聯盟》電價擬調漲 盧提案促評估民生衝擊

2024/03/19 05:30

〔記者陳鳳麗、蘇金鳳／綜合報導〕「縣市長女力聯盟」昨由南投縣主辦，九位女性縣市長齊聚南投市中興新村。台中市長盧秀燕帶頭提案，由九縣市長連署，促請中央審慎評估漲電價後，可能造成民生物價上漲等問題。

此外，對於台北市發生一名一歲大的男童遭劉姓姊妹虐待致死，盧受訪表示，雖然現在社會安全網在國家領導下，已進入第二期，但從這些事件，顯示社會安全網還有破洞，她覺得一方面應該要尋求公道，另一方面也要想辦法補破網；對中央、地方在法令及本身機制、程序不足處，要趕快修法或修復機制，不要再讓任何一個孩子受害。

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「縣市長女力聯盟」去年八月由盧秀燕號召成立後，昨由南投縣長許淑華主辦交流會議，盧在會前即提出中央擬調漲電價，百姓都在關心電價上漲幅度，及可能造成的民生影響，決定在原先討論的女性與身障運動平權提案外，加入這個臨時動議。

會後記者聯訪，盧也由地主縣長許淑華代表發言指出，中央對電價上漲是否有政策性的調整，地方擔心會帶動物價上漲，因此九位女性縣市長聯合提案，建請中央思考未來電價調整與民生的衝擊，也請盧市長每週到行政院開會時反映給中央。

盧秀燕在台中參加一場企業舉辦的捐血及捐贈復康巴士活動受訪時也指出，據相關報導，中央這次電價調幅很大，擴及一千多萬民生用戶，涵蓋絕大多數用戶，她建議要「慎重」，尤其目前民眾經濟狀況還很辛苦，且夏天又將到來。

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