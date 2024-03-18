拓展國際空間 外交部擴大援外多邊架構

外交部推動「擴大援外工作多邊架構」，爭取與國際組織的合作以及拓產我國際空間。（資料照）

2024/03/18 05:30

〔記者楊堯茹／台北報導〕為爭取與國際組織的合作以及拓產我國際空間，外交部推動「擴大援外工作多邊架構」，外交部本月向立院提出書面報告指出，從農漁經濟組織、區域開發銀行、洗錢防制組織、民主人權、人才培訓、公共衛生等面向提升多邊關係，更編列新台幣九億元與歐洲國家合作援助烏克蘭戰後重建，更協助國際社會了解台灣貢獻。

多面向促進合作交流

外交部報告指出，就農漁經濟組織方面，去年捐助亞蔬︱世界蔬菜中心辦理「台灣︱非洲蔬菜倡議」、「台灣．東南亞蔬菜種原倡議計畫」及「建構網絡以加強蔬菜研發國際合作計畫」，另與亞洲太平洋地區糧食與肥料技術中心、亞非農村發展組織及國際稻米研究所合作辦理包括育種技術、產銷合作及農業科技等計畫，促進我與亞太、拉美及非洲地區的合作交流。

請繼續往下閱讀...

報告續指，漁業部分則提供中西太平洋漁業委員會之中華台北信託基金，吐瓦魯、南太平洋團與美屬薩摩亞、法屬玻里尼西亞吉及新喀里多尼亞申請計畫；並且捐助亞洲生產力組織卓越中心「智慧製造」及「綠能生產力。

區域開發銀行方面，外交部表示，去年也與中美洲銀行、亞洲開發銀行、歐洲復興開發銀行及美洲開發銀行合作，在貝里斯、瓜地馬拉、巴拉圭及烏克蘭等十一國推動執行十六項技術合作及能力建構計畫；另編列九億元預算援助烏克蘭，其中部分款項透過國際多邊管道協助烏克蘭戰後重建及復原工作。更持續捐助「亞太洗錢防制組織」及「艾格蒙聯盟」相關計畫，協助提升其會員國打擊金融犯罪的能力。

報告強調，外交部在反制假訊息並提升全球民主韌性，三年捐助一百萬美元協助獨立公益媒體度過疫後生存危機，也連續五年捐助廿萬美元予美國國務院「國際宗教自由基金」，而對「全球反制『伊斯蘭國』聯盟」的投入更是進入第十個年頭。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法