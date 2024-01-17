不分區2年條款僅1人簽？謝立功爆料 民眾黨否認

前民眾黨秘書長謝立功昨透露，民眾黨前8名不分區立委，只有一位有簽兩年條款。（記者林哲遠攝）

2024/01/17 05:30

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨在這次大選當選八席不分區立委，成為國會關鍵少數。值得關注的是，民眾黨不分區立委增設「兩年條款」，當兩年就換人，不過前民眾黨秘書長謝立功昨爆料，八位不分區立委當選人，只有一位有簽兩年條款。民眾黨發言人楊寶楨反駁，謝所說的內容是不實資訊。

民眾黨高層人士去年透露，黨主席柯文哲曾在選決會中敲定，民眾黨不分區立委就是兩年，意味著將效法過去台聯實施的「兩年條款」，不分區立委當兩年就換人。謝立功透露，據他所知，八位不分區立委當選人只有一個人有簽兩年條款，至於是誰不能公開透露。

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不過，時任柯文哲競總發言人戴于文澄清，目前八位立委當選人，皆已在選後這兩天簽署「兩年條款」，謝前秘書長訊息掌握不精確。

楊寶楨則批謝立功，不要拿錯誤資訊持續在外造謠，只為博取個人聲量，也別一直唱和國民黨，找戰犯找到民眾黨來。

謝立功反嗆，柯主席若覺得兩年條款已無必要，必須對外正式澄清，別動輒給人扣上造謠的帽子。他強調，選舉已經結束，改革不能只要求別人，也要先從民眾黨自己公開透明做起，如果八位立委當選人都同意協議，自然該拿出簽署佐證，否則就是帶頭「國會黑箱」，這也嚴重違背柯文哲主張的核心價值。

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