北京警告小馬可仕勿玩火 多讀讀書

菲國總統小馬可仕。（美聯社檔案照）

2024/01/17 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕菲律賓總統小馬可仕十五日罕見地祝賀民進黨總統候選人賴清德當選台灣總統，儘管菲國外交部十六日隨即發表聲明，重申「一個中國」政策，仍使中國大為光火，外交部部長助理農融召見菲國駐中大使提出嚴正交涉，外交部發言人毛寧警告菲國不要在台灣問題上「玩火」，甚至要小馬可仕「多讀讀書」。

菲律賓自一九七五年與台灣斷交後，遵循一中政策，菲國總統祝賀中華民國總統當選人相當罕見，尤其是賀文中還出現「台灣總統」一詞，更是他上任以來前所未見。小馬可仕透過社群平台發文，祝賀賴清德當選台灣下任總統，並期待雙方未來密切合作，強化共同利益，促進和平。

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菲律賓外交部十六日發布聲明表示，菲台之間有共同利益，包括近廿萬在台海外菲律賓勞工的福祉，小馬可仕向賴清德致賀，旨在感謝台灣做為菲籍勞工的地主國，並成功舉行民主流程的方式，「儘管如此，菲律賓重申一個中國政策」。

小馬可仕發表賀詞之際，正值中國和菲律賓因南海爭議領土持續對峙，導致緊張局勢升級。中國外交部發言人毛寧十六日聲稱，菲方此舉「粗暴干涉中國內政」，中方對此強烈不滿、堅決反對，已在第一時間向菲方提出強烈抗議。她警告菲方應該切實恪守一中原則和中菲建交公報，停止向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號。

毛寧還「建議」小馬可仕「多讀讀書」，以「正確瞭解台灣問題的來龍去脈，從而得出正確的結論」。

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