臨危受命 陳俊宇守住綠宜蘭關鍵一席

宜縣立委當選人陳俊宇，為民進黨守住關鍵一席。（記者江志雄攝）

2024/01/16 05:30

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣立委選舉，民進黨陳俊宇在選前半年才臨危受命，競選期間，對手陣營鎖定「楊桃館變豪宅」、「論文抄襲」議題圍剿，他正面迎戰，從原本不被看好到逆轉勝，讓宜縣綠營連續兩次縣長敗選後首嘗勝利果實，守住關鍵的戰鬥位置。

四十九歲的陳俊宇是員山農家子弟，最高學歷佛光大學公共事務學系碩士，父親陳彥溥早年參與地方上黨外活動，他從小耳濡目染，三十出頭就參與選舉，當過一屆員山鄉民代表、三屆縣議員、二屆民進黨宜蘭縣黨部主委，由於現任立委陳歐珀捲入im.B詐騙風暴放棄連任，他臨時接棒為民進黨守住重要的一席。

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陳俊宇提出的政見包括「台灣國家正常化」、「民主鞏固與深化」、「社會安定及保障民生」、「宜蘭關鍵黃金十年」，其中的「宜蘭關鍵黃金十年」，他堅決反對重啟核四，主張TPASS通勤月票常態化，並督促未來五年六千億元建設落實執行，包括北宜高鐵十年完工、爭取台六十二線延伸宜蘭、加速完成鐵路高架及國五銜接蘇花改。

此外，陳俊宇希望爭取陽明交大醫學院遷校宜蘭、成立宜蘭國家風景區管理處，藉此提升縣內醫療品質及推動宜蘭溫泉大縣計畫，發展觀光產業。

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