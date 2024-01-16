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中國讚賞諾魯決定 陸委會譴責破壞兩岸現狀

中國外交部指出，諾魯政府決定同中國復交，再次充分說明，「一個中國原則是人心所向、大勢所趨」。（圖取自中國外交部官網）

中國外交部指出，諾魯政府決定同中國復交，再次充分說明，「一個中國原則是人心所向、大勢所趨」。（圖取自中國外交部官網）

2024/01/16 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕二○二四台灣總統大選落幕，在中共主導策動下，諾魯昨日宣布與中華民國斷交。中國外交部昨日表示，諾魯做為主權獨立國家，宣布承認「一個中國原則」，同台灣當局斷絕所謂外交關係，願同中國恢復外交關係，中方對諾魯政府決定表示讚賞和歡迎。陸委會昨發表嚴正聲明，強烈譴責中共誘拉我邦交國、破壞兩岸現狀。

中國外交部聲稱，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，這已為聯合國大會二七五八號決議所確認，是國際社會普遍共識。在一個中國原則基礎上，中國已同全世界一八二個國家建立外交關係。

中國外交部指稱，諾魯政府決定同中國復交，再次充分說明，「一個中國原則是人心所向、大勢所趨」。中國願同諾魯在一個中國原則基礎上開啟兩國關係新篇章。

對此，陸委會表示，中共刻意選擇在中華民國順利完成第八次總統直接民選、國際社會一致讚揚台灣再次創造重要民主成就之際，操弄「金錢外交」，利誘諾魯與我斷交，意圖打壓中華民國國際空間與主權地位的做法，陸委會予以強烈譴責。

陸委會正告北京當局，奪取中華民國的邦交國，並不會獲得國際社會的尊重，反而讓世人更加清楚台灣的民主成就及對國際社會所做的貢獻，讓台灣獲得更多來自全球的友誼與支持，公道自在人心，中共應立即停止此種損人不利己的零和思維。

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