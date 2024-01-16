自由日日shoot》不能承受台灣大選結果 中國卑鄙利誘 諾魯二度與我斷交

諾魯與台灣昨宣布斷交，外交部內部諾魯國旗已經撤走。（記者王藝菘攝）

2024/01/16 05:30

〔記者楊堯茹、陳昀／台北報導〕諾魯與台灣昨宣布斷交，外交部政務次長田中光指出，諾魯向我國索取鉅額經濟援助，並就台灣、中國提供援助方案進行比價，痛批諾魯政府昧於中國利誘，採取「突擊式斷交」，中共用「卑鄙的方式」奪取台灣邦交國。田強調，斷交時間點落在台灣大選落幕之際，這是對台灣民主成就的打擊，這次的選舉結果「不是中國所能承受的」。

府：無法改變兩岸互不隸屬

總統府發言人林聿禪表示，諾方在北京誘拉下，做出無助於雙方人民利益及區域穩定的錯誤決定，我國表達強烈遺憾。在全球祝福台灣順利完成大選的此刻，北京當局進行這樣的外交打壓，是對民主價值的報復，更是對國際穩定秩序的公然挑戰，這一切無法阻撓台灣走向世界的意志，也無法改變兩岸互不隸屬的事實。

請繼續往下閱讀...

田中光於記者會指出，獲悉諾魯共和國將以聯合國二七五八號決議以及一中原則等理由與中華民國台灣斷交，為維護國家尊嚴與主權，即日起中止與諾魯的外交關係，全面停止雙邊合作計畫，撤離大使館及技術團等相關人員，也將要求諾魯關閉駐台使館。外交部長吳釗燮目前正在瓜地馬拉參加總統就職典禮，聞訊後相當憤怒。

田中光說明，外交部去年就掌握到中國積極與諾魯政要接觸，諾魯前總統昆洛斯去年來台參與國慶及玉山論壇等活動，「態度反覆搖擺」，一度打算取消訪台，昆洛斯外交團隊更研擬外交轉向；諾魯國會去年十月廿五日通過總統不信任案，五天後火速選出新任總統亞定。

他表示，諾方持續就澳洲關閉諾魯難民處理中心（RPC）之鉅額財政缺口、諾魯主辦二○二六年密克羅尼西亞運動會田徑場工程經費及澳洲Bendigo銀行關閉諾魯分行等要案向我索求鉅額經濟援助，並就台灣、中國提供援助方案進行比價。

田中光批評，我方雖然秉持最大誠意、能力範圍內提出協助方案，但諾魯政府仍昧於中國利誘，罔顧我國長期協助及情誼，與中國進行建交談判，政府至感痛心、遺憾。

「這是突擊式斷交」，田中光指，昨早十一點四十五分接獲駐諾魯大使周進發回報諾魯政府心意已決、不願見我大使，旋即做出因應。中國用「卑鄙的方式」奪取台灣邦交國，「相信全世界都會認清中國的真面目」。

中國就是要打擊台灣民主成就

諾魯才於日前祝賀總統當選人賴清德，就做出斷交的舉措。田中光表示，「這可能是煙霧彈」。中國的做法「就是要打擊台灣的民主成就」，過去中國透過打壓左右台灣選舉，台灣人顯然沒有被影響，我們選出自己想要的總統，對中國來講，「這是沒有辦法接受的」。

諾魯這次是第二度與我斷交，台灣上次遇到斷交事件為去年三月宏都拉斯與台斷交，加上諾魯，目前邦交國數量僅剩十二個，包含亞太地區的馬紹爾群島、帛琉、吐瓦魯國，非洲地區的史瓦帝尼，歐洲地區的教廷，拉丁美洲及加勒比海地區的貝里斯、瓜地馬拉、海地、巴拉圭、聖克里斯多福及尼維斯聯邦、聖露西亞、聖文森。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法