勝選謝票》王世堅雀躍又感慨 吳沛憶︰責任開始

王世堅（車上前排左）當選立委，昨偕立委莊瑞雄展開車掃謝票。（王世堅團隊提供）

2024/01/15 05:30

〔記者陳冠甫／台北報導〕第十一屆立法委員選舉結果揭曉，台北市第二選區（士林、大同）民進黨王世堅以十一萬一六○五票奪下北市綠營最高票，第五選區（中正、萬華）民進黨吳沛憶則拿下六萬六九三二票，以北市立委最低票數當選。王世堅表示，當選心情雀躍，但回想起十六年前的淒風苦雨，一樣感慨；綠營立院席次縮減，必須引以為戒。吳沛憶表示，民進黨走過低谷，也走過獲得最多支持的時候，民進黨是不斷反省的政黨，會好好整理民意傳達的訊息。

王世堅奪北市綠營最高票 回鍋立院

王世堅提到當選心情高興雀躍，但一樣很感慨，回想到十六年前淒風苦雨，還要面對落選後的承諾「要去跳海」。吳沛憶也說，心情上沒辦法輕鬆，她知道緊接而來是責任，已跟立委林昶佐討論延續中正萬華政策的工作。

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王世堅︰綠營席次縮減 須引以為戒

至於民進黨選舉結果不理想，王世堅說，前幾年民進黨也有類似的權力傲慢，但人民眼光也是銳利的，「馬上打你幾下屁股，就讓你少幾席」，必須引以為戒，平時就須廣納建言，充分討論。吳沛憶則說，民進黨走過低谷，也走過獲得最多支持的時候，民進黨是不斷反省的政黨，會好好整理民意傳達的訊息。

國民黨台北市第四選區（內湖、南港）李彥秀、第六選區（大安）羅智強、第七選區（松山、信義）徐巧芯昨天也都進行車隊掃街謝票，對於國民黨席次增加，羅智強表示，民進黨執政八年，文官體系、檢調、國營事業有側翼化現象，傷害台灣民主，未來國會將有較好制衡力量，也可當民進黨的防腐劑。

李彥秀籲各政黨溝通學習合作

李彥秀表示，接下來國會三黨不過半，人民不希望國家再由一黨獨大，各政黨要在立院溝通協調，她也呼籲民進黨學習不鴨霸、傲慢，在野也要學習合作。徐巧芯表示，未來會做更多的國民黨價值論述，讓年輕人理解國民黨，這也是她在國會工作外，對政黨的使命感，要讓年輕人更認同，而不是去檢討。

2024立委選舉

吳沛憶（左）當選中正萬華立委，昨偕立委林昶佐（右）展開車掃謝票。（記者陳冠甫攝）

國民黨李彥秀（左）當選北市港湖區立委，昨展開謝票。（李彥秀辦公室提供）

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