桃園立委全壘打 張善政發揮影響力

2024/01/15 05:30

〔記者鄭淑婷、李容萍／桃園報導〕桃園市立委國民黨六席全上，總統票則輸給綠營。國民黨市黨部主委黃敏恭表示，桃園城市年輕化，年輕人轉向民眾黨，票源因而分散，而立委選戰能打出漂亮一役，市長張善政功不可沒，發揮臨門一腳影響力；民進黨市黨部主委張丞儀指出，「虛心接受桃園選民的選擇，是我們的努力不夠。」

桃園市目前由藍營執政，這次總統選票仍未翻轉，黃敏恭分析，主要是人口結構年輕化，年輕選票流向民眾黨，至於立委選舉開出紅盤，他認為，黨中央與地方齊心打得認真，爭取連任的三名立委堅守地盤，三名新人尤其是沿海四區，不管是第一選區的牛煦庭、第二選區的涂權吉，地方熟悉度及資源都不夠，黨中央、市長張善政為三新人全力衝刺，跟著候選人掃街、定點拜票、造勢，幾乎是無役不與。

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黃敏恭認為，張善政功不可沒，儘管對選舉不是很內行，檯面上大家也比較沒有注意，但張善政抓到重點且領軍衝刺，造就六席全壘打佳績，就連傳統綠營票倉、最難打的第二選區，在資源不對稱、一路艱辛作戰下也翻轉了。

黃敏恭表示，市長選舉結束才一年多，張善政在地方影響力還在，此次立委的輔選幹部，很多都是來自張善政團隊，也確實發揮「臨門一腳」影響力。

民進黨：地方經營努力不夠

民進黨提名及支持的六席區域立委全失，張丞儀表示，「我們虛心接受桃園選民的選擇，是我們的努力不夠。」選舉結果反應民進黨地方經營出現問題，接下來必須更努力聽取地方聲音、解決問題，絕不會氣餒，將以更踏實的態度、更積極地參與基層工作，為未來挑戰做好充分準備，繼續努力爭取下一次成功。

2024立委選舉

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