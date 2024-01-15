桃市藍新科立委 籲新政府尊重不同聲音

邱若華（右）由前大溪鎮長曾榮鑑陪同車隊謝票。（記者李容萍攝）

2024/01/15 05:30

指中央統籌款分配不均 6立委將爭取修法或專案預算補足

〔記者鄭淑婷、李容萍／桃園報導〕桃園市國民黨六席立委「全壘打」，六名當選人昨天紛紛在選區展開謝票。

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第一選區新科立委牛煦庭一早從市議會出發，車掃檜溪、龜山、蘆竹，感謝選民支持。牛煦庭表示，未來國會三黨不過半，立院新時代開始，呼籲民進黨政府尊重不同聲音，國民黨雖在總統大選失利，在國會重掌最大黨，期待新總統執政團隊能更尊重國會意見、更尊重民意代表聲音。

涂權吉、牛煦庭 議員轉戰成功

第四選區立委萬美玲以十一萬九四三○票高票連任，她展開謝票行程時表示，這次得到很多鄉親支持，國民黨桃園市六席全上的成績非常不容易，尤其是第二選區由議員轉戰的涂權吉在楊梅大贏，同樣從議員挑戰的牛煦庭在龜山也取勝，代表兩人在議員任內，在自己選區的服務及專業都非常到位，未來六名立委會團結一致，爭取最多的經費及預算，將桃園建設逐一完成，尤其桃園創稅第一，但中央統籌分配款對桃園一直不公平，將透過修法或爭取專案預算補足。

成功四連霸的立委呂玉玲昨從龍潭出發至平鎮謝票，呂玉玲說，會加倍努力為地方爭取建設，打造桃園幸福城市，選戰期間的政見都已有規劃，將會一一落實。這次國會三黨不過半，國民黨成為最大黨，最重要是能捍衛國家和平，繼續監督政府各項政策，讓福國利民的法案能夠順利通過。

第三選區魯明哲由妻子汪玉仙陪同展開車隊謝票，他感謝中壢市民再一次給「魯蛋」服務的機會，他會加倍努力，建設不分黨派，服務不分你我，讓中壢、桃園能不斷前進。

第二選區涂權吉由在地國民黨市議員陪同在沿海各區展開車隊謝票，他說，進入國會是新的開始，他會全力以赴繼續為大家服務，不會辜負每一張投給「阿吉」的選票。

政治素人邱若華 開始法案準備

第六選區政治素人、首次參選的邱若華謝票時強調，將不分黨派、不問立場，一心只為選區的發展、只為鄉親的福利服務，且選民服務即刻啟動，也會開始著手進行未來在立法院，包含法案及政見落實的準備，會用行動與政績回應鄉親的支持。

2024立委選舉

4連霸成功連任的呂玉玲（左）由女兒陳芃安陪同車隊謝票。（記者李容萍攝）

牛煦庭從桃園市議會出發，車掃桃園檜溪、龜山、蘆竹，感謝選民的支持。（記者鄭淑婷攝）

萬美玲以11萬9430票高票連任，感謝市民支持。（萬美玲競選團隊提供）

順利連任的魯明哲（前左）與妻子汪玉仙率車隊謝票。（記者李容萍攝）

涂權吉（右）由市議員吳進昌陪同在觀音車隊謝票。（記者李容萍攝）

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