為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

侯友宜敗選 綠議員籲還市民施政報告

2024/01/15 05:30

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市長侯友宜參選總統失利，「本命區」新北市得票率也失守。新北市議會民進黨團批評，侯競選期間缺席總質詢、預算報告，市府、議會關係史上最差，市民無法接受侯友宜請假一一三天帶職參選；今年基金預算尚未審議通過，呼籲侯友宜回到議會，還給市民施政報告，並修補府會關係。

民進黨團總召鄭宇恩、副召張維倩、幹事長卓冠廷、書記長林秉宥指出，市府今年歲出預算二一二四億八千萬餘元，金額是新北史上最高，侯友宜因為參選總統，未對市民負責到議會做施政報告、預算說明，競選期間府會對立，雙邊關係史上最差；侯友宜昨日起已回到工作崗位，也該負起責任前往議會完成報告，向市民說明市府今年施政計畫與資金運用。

民進黨團表示，侯友宜請假期間，市府業務有許多需要改善之處，例如去年底發生校園彈簧刀割喉命案，凸顯少年事件風險管理的重要性，也顯示相關單位對於掌握潛在對象、篩選通報、輔導成效有待加強。

此外，捷運三鶯線及樹林線等建設、體育局長一職懸缺等事務，也需要加緊處理，呼籲侯友宜盡速拴緊市政螺絲，並修補府會關係，以利市政工作順利推動。

2024總統大選

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

政治今日熱門

2024總統立委選舉 開票結果

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播