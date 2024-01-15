侯友宜敗選 綠議員籲還市民施政報告

2024/01/15 05:30

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市長侯友宜參選總統失利，「本命區」新北市得票率也失守。新北市議會民進黨團批評，侯競選期間缺席總質詢、預算報告，市府、議會關係史上最差，市民無法接受侯友宜請假一一三天帶職參選；今年基金預算尚未審議通過，呼籲侯友宜回到議會，還給市民施政報告，並修補府會關係。

民進黨團總召鄭宇恩、副召張維倩、幹事長卓冠廷、書記長林秉宥指出，市府今年歲出預算二一二四億八千萬餘元，金額是新北史上最高，侯友宜因為參選總統，未對市民負責到議會做施政報告、預算說明，競選期間府會對立，雙邊關係史上最差；侯友宜昨日起已回到工作崗位，也該負起責任前往議會完成報告，向市民說明市府今年施政計畫與資金運用。

請繼續往下閱讀...

民進黨團表示，侯友宜請假期間，市府業務有許多需要改善之處，例如去年底發生校園彈簧刀割喉命案，凸顯少年事件風險管理的重要性，也顯示相關單位對於掌握潛在對象、篩選通報、輔導成效有待加強。

此外，捷運三鶯線及樹林線等建設、體育局長一職懸缺等事務，也需要加緊處理，呼籲侯友宜盡速拴緊市政螺絲，並修補府會關係，以利市政工作順利推動。

2024總統大選

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法