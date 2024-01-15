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南投藍軍大團結 勝選關鍵

2024/01/15 05:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣區域立委、總統和不分區政黨票的得票數，藍是三黨最高的，且兩席立委全藍，擔任國民黨南投縣競選主委的縣長許淑華表示，該黨候選人和她平日都有踏實經營是獲勝原因；民進黨縣黨部稱努力不夠，會再強化深耕基層；國民黨縣黨部則說國民黨團結是主因，此外也是民眾用選票教訓民進黨；而民眾黨則說，該黨政黨票成長，將著手布局九合一選舉。

南投縣區域立委由國民黨籍的馬文君和游顥當選，而總統選票部分，民進黨賴蕭在南投縣的得票數，輸給國民黨的侯趙配，台灣民眾黨吳配位居第三；另外政黨票部分，依然是國民黨最高，民進黨次之，民眾黨第三。

南投縣版圖一向是藍大於綠，擔任縣競選主委的縣長許淑華認為，該黨候選人平日踏實經營才能勝選。而該黨南投縣黨部代主委廖怡琇則說，此次勝選是藍軍大團結，此外也是選民藉選票想給民進黨一個教訓。

民進黨南投縣黨部代主委李秋榜則表示，候選人與黨部本身的努力還不夠，才未能撼動國民黨在南投一黨獨大的態勢，但不會氣餒，會更強化深耕基層，累積翻轉的能量。

台灣民眾黨南投縣黨部主委簡千翔則說，民眾黨是較新的政黨，要改變長期藍大於綠的版圖不太容易，但該黨在南投縣政黨票有成長，且南投市和草屯鎮兩大市鎮得票率倍數成長，對該黨仍是鼓舞，未來將著手布局九合一選舉，下一目標是在縣議會能有三席得以成立黨團。

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