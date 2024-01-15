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台中》王育敏任立委 傳盧延攬蔡壁如進市府

蔡壁如表示，未來仍將深蹲台中海線，由她開始組建民眾黨的基層組織。（記者廖耀東攝）

蔡壁如表示，未來仍將深蹲台中海線，由她開始組建民眾黨的基層組織。（記者廖耀東攝）

2024/01/15 05:30

〔記者蘇金鳳、唐在馨／台中報導〕被國民黨列為不分區第十三名中市副市長王育敏當選，何時辭去副市長之職？王育敏表示，會做到元月卅一日後辭職，二月一日到立法院就職，除了會為中市爭取重大建設及預算，如監督行政院儘速核定中捷藍線綜合規劃，也會施展自己社會福利的專長；此外，王育敏轉任立委，台中市再少一位副市長，盧秀燕會不會延攬蔡壁如接副市長？對此，蔡壁如說沒有聽說及接獲邀請，盧秀燕幕僚則表示未聽說此事。

蔡：未獲邀 盧幕僚：不知此事

王育敏表示，任副市長一年，對台中市政已有了解，到立法院後，會為台中市爭取重大建設預算，如捷運藍線，此外，會著重在自己所長是社會福利如兒少、動保、少子化、老年化及年輕人居住正義問題。

此外，王育敏就任立委後，市府應有三位副市長只剩下一人，原本所缺的一位副市長一直有一個空缺未補，而由黃國榮以及王育敏兩人分工，王一旦接任立委，只剩一位副市長，盧秀燕會不會延攬蔡壁如接副市長則備受注目。

據指出，早在王育敏列不分區名單後，盧秀燕已在物色可能的接任人選，而在王育敏當選不分區，蔡壁如卻落選立委後，政壇馬上傳出，盧秀燕本來就投入操作「藍白合」，再加上選舉期間蔡壁如也是「完全配合」泛藍相關選務合作，蔡壁如接任副市長傳言也不脛而走；盧秀燕幕僚則表示未聽說此事，市長任用權尊重市長，而蔡壁如說沒有聽說及接獲邀請。

2024立委選舉

中市副市長王育敏當選不分區立委。（記者蘇金鳳攝）

中市副市長王育敏當選不分區立委。（記者蘇金鳳攝）

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