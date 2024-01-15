台中》綠吞敗 選將：反省、沈澱、思考
2024/01/15 05:30
〔記者陳建志、歐素美、蘇金鳳／台中報導〕總統、立委選舉落幕，台中市民進黨這次僅第一選區蔡其昌、第七選區何欣純勝選，兩人昨天都忙著謝票感謝選民支持，至於是否挑戰兩年後的市長？蔡、何兩人都說目前最重要是把立委工作做好；敗選的張廖萬堅要沉澱後思考未來要怎麼走；林靜儀則提醒民進黨要思考「搖擺選民」，要如何再次贏得他們的肯定。
此次順利連任的蔡其昌表示，台中是藍白合操作最成功的「重災區」，選戰成績不理想，代表民進黨還有很多需要反省檢討的地方。至於是否參選下屆台中市長，他說目前只專注於做好立委的工作，讓海線更好。
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此次也順利連任的何欣純表示，在如此「逆風」的大環境下，屯區鄉親仍給她十三萬二千多票的支持，每一張票都是一份期待和力量，鞭策她要更傾聽民意，更加接地氣，未來會建議中央，不管是法令或政策，要更快速回應民意，至於是否參選下屆台中市長？則說現階段最重要的，是把立委做好，努力爭取屯區建設。
第二選區敗選的林靜儀則說，選後心情很平靜，只是比較捨不得支持者和幕僚群，強調未來也會一直在台中，因這兩年工作強度很高，會先休息一陣子。不過提醒民進黨要思考，握不到手的搖擺選民，要如何再次贏得他們的肯定，未來在社群媒體上有突破性的經營和挽回也是很重要的下一步。
爭取連任失利的張廖萬堅昨天進行謝票，他在被問到未來有何規劃？強調廿六年從市議員到立委，珍惜每一張票，雖無法繼續在立法院服務，但在不同路上只要讓台灣更好，都會去思考，究竟繼續走政治路還是轉換跑道會再沈澱思考。