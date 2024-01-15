台中》綠吞敗 選將：反省、沈澱、思考

台中第七選區立委何欣純（中）順利連任，今天展開謝票，感謝投票給她，還有沒投給她的鄉親。（記者陳建志攝）

2024/01/15 05:30

〔記者陳建志、歐素美、蘇金鳳／台中報導〕總統、立委選舉落幕，台中市民進黨這次僅第一選區蔡其昌、第七選區何欣純勝選，兩人昨天都忙著謝票感謝選民支持，至於是否挑戰兩年後的市長？蔡、何兩人都說目前最重要是把立委工作做好；敗選的張廖萬堅要沉澱後思考未來要怎麼走；林靜儀則提醒民進黨要思考「搖擺選民」，要如何再次贏得他們的肯定。

此次順利連任的蔡其昌表示，台中是藍白合操作最成功的「重災區」，選戰成績不理想，代表民進黨還有很多需要反省檢討的地方。至於是否參選下屆台中市長，他說目前只專注於做好立委的工作，讓海線更好。

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此次也順利連任的何欣純表示，在如此「逆風」的大環境下，屯區鄉親仍給她十三萬二千多票的支持，每一張票都是一份期待和力量，鞭策她要更傾聽民意，更加接地氣，未來會建議中央，不管是法令或政策，要更快速回應民意，至於是否參選下屆台中市長？則說現階段最重要的，是把立委做好，努力爭取屯區建設。

第二選區敗選的林靜儀則說，選後心情很平靜，只是比較捨不得支持者和幕僚群，強調未來也會一直在台中，因這兩年工作強度很高，會先休息一陣子。不過提醒民進黨要思考，握不到手的搖擺選民，要如何再次贏得他們的肯定，未來在社群媒體上有突破性的經營和挽回也是很重要的下一步。

爭取連任失利的張廖萬堅昨天進行謝票，他在被問到未來有何規劃？強調廿六年從市議員到立委，珍惜每一張票，雖無法繼續在立法院服務，但在不同路上只要讓台灣更好，都會去思考，究竟繼續走政治路還是轉換跑道會再沈澱思考。

2024立委選舉

蔡其昌出席清水幸福老人會，展開謝票。（記者歐素美攝）

現任立委楊瓊瓔表示，現在不是檢討下不下台的時候，怎麼去面對人民期待落空，藍白整合未成、如何回應新世代民意，才是檢討重點。（記者歐素美攝）

莊競程忍不住落淚。（莊競程服務處提供）

中二選區現任立委林靜儀（左三）敗選後，拜託顏寬恒當選後「善待所有選民」。（記者黃旭磊攝）

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