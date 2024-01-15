立委痛失11席 綠委：藍白合及欠缺地方執政優勢

民進黨立委分析原因，一是區域立委「藍白合」，導致陷入苦戰；另一則是執政優勢，包括國民黨執政的台中市、桃園市都是顯著例子。（資料照）

2024/01/15 05:30

〔記者謝君臨／台北報導〕新國會三黨不過半，民進黨痛失十一席立委，退居國會第二大黨。民進黨立委分析主要原因有二，一是區域立委「藍白合」，導致陷入苦戰；另一則是執政優勢，包括國民黨執政的台中市、桃園市都是顯著例子。

應檢討為何討厭民進黨會成功

但也有立委點出，民進黨應嚴肅檢討，為何「討厭民進黨」的訴求可以在這次大選中被成功操作。

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民進黨立委賴瑞隆表示，這次總統選舉是三腳督，在這樣的情況下民進黨有機會勝利，但地方選舉往往是一對一，甚至民眾黨總統候選人柯文哲策略性地支持國民黨候選人，所以很多地方是「藍白合」，在一對一選舉中就會特別辛苦。

年輕世代改支持柯文哲

賴瑞隆也認為，四年前投給總統蔡英文的年輕世代，在這四年間可能受影響改支持柯文哲，再由柯推薦國民黨候選人，這些票一來一回，往往造成原來會小勝的地方變成小輸，很多中北部區域大概就這樣輸掉，這是第一個原因。

賴瑞隆說，第二個關鍵因素在於地方執政縣市，例如嘉義縣市、台南市、高雄市及屏東縣等都是民進黨執政，相對較能展現優勢並守住席次；反觀國民黨執政的台中市、桃園市，像台中市長盧秀燕、桃園市長張善政在推薦其黨內候選人時，民進黨會更辛苦，包括基隆市也是，過去執政時，比較好斬獲立委席次。

「比較關鍵是『藍白合』的部分。」民進黨立委郭國文認為，這次選舉有三個總統候選人，他們分別挖出不一樣的社會基礎，如果在立委上合作的話，民進黨區域立委的阻力就會很大，台中就是典型的例子，這是很關鍵的原因。

民進黨立委吳思瑤指出，民進黨在總統勝選，顯示人民期待行政權還是能夠穩健前行，在正確道路上前進；但在國會部分，民進黨退居第二大黨，另一個人民給我們的訊息，就是民主制衡，民進黨應檢討為何「討厭民進黨」的訴求，可以在這次大選中被成功操作。

吳思瑤表示，當然有些部分是「小藍、小白」之間合作，因為「藍白合」也就是基於「討厭民進黨」和民主制衡策略的應用，所以催出他們的支持者。她也強調：「我不認為是個人條件或適格性的問題，民進黨無法順利連任的立委，就條件、專業上，都是非常優秀且適任的立委。」

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