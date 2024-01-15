藍青年軍要朱下台 拱趙接黨主席

2024大選國民黨雖然在立委選舉頗有斬獲，但總統選舉落敗，引起藍營年輕世代究責的聲音，要求黨主席朱立倫下台負責，並提議由「戰鬥藍」領導人趙少康接黨魁。（資料照）

2024/01/15 05:30

〔記者施曉光、林欣漢、何玉華、歐素美、蘇金鳳／綜合報導〕這次大選國民黨雖然在立委選舉頗有斬獲，但總統選舉依然落敗，引起藍營年輕世代究責的聲音。國民黨前青年部主任、前青年團長蕭敬嚴昨要求開除「總教練」；另一位前青年團長田方倫也主張國民黨主席朱立倫下台負責，並提議由「戰鬥藍」領導人趙少康接黨魁；但部分立委及立委當選人仍支持朱立倫續任。

蕭敬嚴昨在臉書表示，「球隊戰績不好，除了主將會被檢討、應該要反省，總教練更是會被開除。朱立倫理所當然要請辭黨主席負責」。

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蕭敬嚴說，國民黨自公民直選總統以來，除二○○四年因三一九槍擊案讓選舉結果有爭議，包含二○○○年、二○一六年、二○二○年三次總統敗選，黨主席都有請辭，這是負責任的政治人物理所當然該有的基本素質。

黨中央主導整合大戲 民眾不買單

蕭敬嚴並認為，帳面上國民黨似乎立委席次成長，但二○二○年是國民黨選得太慘，整體而言，國民黨的立委選情不如預期，更別說二○二○年總統選舉國民黨還拿下五五二萬張選票，這次只有拿下四六七萬票，得票率衰退了五．一％，顯然不僅有候選人本身問題，整體的政黨形象及過去這近一年來由黨中央主導的在野整合大戲，以及選戰戰法，都讓民眾不買單，黨主席朱立倫難辭其咎。

田方倫也在臉書發文要求朱立倫下台負責。他說，雖不能否認朱立倫在二○二二年地方選舉勝利的功勞，但這次總統大選敗選，加上未能單獨在國會過半，朱已經完成階段性任務，最適合的在野黨領袖就是趙少康。

對此，國民黨團總召曾銘宗認為，當初朱立倫力推藍白合，若非民眾黨主席柯文哲反悔，相信就能成功下架民進黨，加上此次國民黨立委席次大幅成長，朱已經有相當的功勞。黨主席是消耗性職位，一味檢討朱的責任，有失公允。

藍委籲現階段別找戰犯

立委當選人徐巧芯表示，整個選舉過程中朱立倫盡心盡力，希望朱繼續擔任主席，而且國民黨主席是艱困工作，朱若不做誰來接？立委王鴻薇也說，國民黨這次雖然總統失利，但是區域立委繳出漂亮的成績單，此時此刻不覺得需要誰下台，所有責任應該大家一起來扛。

立委楊瓊瓔表示，現在不是檢討下不下台的時候，怎麼去面對人民期待落空、藍白整合未成、如何回應新世代民意，才是檢討重點；立委當選人廖偉翔也說，這個階段不應該開始找戰犯，應該團結所有力量，在野黨要整合才能監督政府。

張亞中：國民黨是知恥要臉政黨

過去曾與朱立倫競選黨魁的國民黨中央評議委員、孫文學校校長張亞中昨晚發出聲明，呼籲朱負責去職，以利國民黨徹底改造。他強調，國民黨連續第三次大選慘敗，沒有贏回中華民國，如果再不能徹底改造革新，不僅無顏臉面對前人先烈，也終將會被人民與歷史唾棄。

他說，國民黨雖沒有「敗選黨主席必須下台」的規範，但是一個「知恥要臉」的百年政黨。至於黨中央把民眾黨的黃珊珊、柯文哲與郭台銘，甚至前總統馬英九當成代罪羔羊的戰犯，「更是不知恥的託辭」。

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