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《台南》守住台南 黃偉哲：8年穩健路線受肯定

2024/01/15 05:30

〔記者王姝琇、蔡文居／台南報導〕二○二四大選落幕，民進黨賴清德、蕭美琴當選正副總統，南市六席立委全壘打。作為綠營鐵票倉、賴清德「本命區」，台南成為兵家必爭之地，綠營拚固票、藍白則是「輸少就是多贏」。總統選戰南市開出民進黨五十七萬八一一票、國民黨廿八萬六八六七票、民眾黨廿六萬二五六○票，綠大贏藍廿八萬餘票，藍白差距僅二．四萬票。

台南市長黃偉哲表示，選前台南飽受在野黨攻擊，選舉結果綠營成功守住台南，是台灣人民肯定民進黨八年來的穩健路線，願意讓民進黨再次帶領國家前進。

民進黨台南市黨部主委潘新傳表示，民進黨要省思是不是大多數年輕人討厭藍綠？才會出現傾向第三方制衡力量，用選票表態「不是藍綠說的算」；立委部分雖六席全上，但仍要檢討得票數不如預期，民進黨對未來更要有警惕心理。

國民黨台南市黨部主委林進旺認為，面對擁有豐富資源的執政黨，無論總統或立委選舉原就是場不對稱的戰爭，加上國民黨確實布局起步太晚、扎根不夠等都要檢討，若不做出改變好好經營，未來勢必面對民眾黨衝擊，原就艱困的選區將難上加難。

民眾黨台南市黨部主委蔡宛秦指出，民眾黨在台南未推出立委人選，但總統得票與國民黨差距很小「輸得漂亮」，強調未來要站穩腳步，現在就要開始深耕地方，不只空戰，還要號召更多志同道合的支持者，強化陸戰組織，未來在台南還有非常大的進步空間。

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