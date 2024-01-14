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敗給王鴻薇 謝佩芬︰累積養分給下一棒

立委候選人謝佩芬敗選，表示是她自己努力不夠，很感謝大家支持。 （記者陳冠甫攝）

立委候選人謝佩芬敗選，表示是她自己努力不夠，很感謝大家支持。 （記者陳冠甫攝）

2024/01/14 05:30

〔記者陳冠甫／台北報導〕台北市第三選區（中山、北松山）立委結果揭曉，民進黨立委候選人謝佩芬以八萬九千八百五○票敗給國民黨立委候選人王鴻薇十萬○五千○五○票，得票率分別為四四．九二％與五二．五二％，差距七．六％。王鴻薇表示，感謝選民願意給她機會再次服務；謝佩芬說，「道阻且長，行則將至」，她也恭喜王鴻薇並希望她能夠更關心選區。

王鴻薇︰感謝選民願意給機會服務

王鴻薇昨晚在競選總部自行宣布當選，她表示，感謝選民願意給她機會再次服務；去年補選短短一年時間非常有限，她會繼續努力打拚；這樣激烈環境，很遺憾總統大選不如預期。至於選舉表現，她說，對自己表現，很難打分數，自己本身很努力，對這樣的成績感到滿意也感謝。

謝佩芬說，中山、北松山是一個全新的選區跟挑戰，很感謝大家支持。是她努力不夠，未來也希望所累積下來的養分，在前人努力上所奠基下來的根基，可以再給下一棒。

謝佩芬說，「道阻且長，行則將至」，這條路不好走，那好走的路也不會是她們要走的。「我們要走的路在民主的道路上，在台灣本土價值的道路上，一直都是很辛苦的」。

謝表示，期望一步步往前走，有一天我們就會走到。另外，她也恭喜王鴻薇，並希望她在未來日子裡，能夠更關心選區，反應選民的需要。

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