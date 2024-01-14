《新北》逾94萬票 賴蕭配19行政區勝出

總統大選本命區新北市失守，侯友宜僅拿下86萬餘票。（記者廖振輝攝）

2024/01/14 05:30

侯友宜拿86萬餘票 得票率僅35％ 10行政區小贏

〔記者許倬勛／新北報導〕二○二四總統大選結果昨揭曉，民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴以五五八萬餘票當選，「賴蕭配」在新北市共拿下九十四萬餘票，贏過國民黨總統候選人、新北市長侯友宜的八十六萬餘票，力壓民眾黨總統候選人柯文哲的六十四萬餘票，侯友宜在十個行政區小贏，但在民進黨傳統票倉均失守。

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柯文哲 拿64萬餘票墊底

本次大選呈現藍綠白「三腳督」局面，綜觀新北市的總統選舉結果，侯友宜在本命區新北市獲得八十六萬四五五七票、得票率三十五．一七％，敗給民進黨總統當選人賴清德的九十四萬八八一八票、得票率三十八．五九％，而柯文哲得票率僅獲得六十四萬五一○五票、得票率二十六．二四％。

二○二○年總統大選同樣是「三腳督」局面，新北市投票率約七十五．○九％，今年則為七十二．七％；當時民進黨推出「蔡賴配」，拿下一百三十九萬餘票、得票率五十六．五％；國民黨「韓張配」拿下九十五萬餘票、得票率三十八．九％；親民黨「宋余配」則是十一萬餘票、得票率四．五％。

雖是三分天下局面，但是新北市各區的最高得票數仍回歸藍綠對決，這次「侯趙配」贏得石門、三芝、淡水、中和、永和、新店、深坑、烏來、汐止、瑞芳；「賴蕭配」在剩餘的十九區贏得勝利，包含八里、林口、泰山、五股、蘆洲、三重、新莊、樹林、鶯歌、板橋、土城、三峽、石碇、坪林、金山、萬里、平溪、雙溪、貢寮。

民進黨 板橋獲近14萬票

針對人口數前三名的行政區，民進黨在板橋區拿下十三萬九千餘票，國民黨獲得十一萬二千餘票，民眾黨拿下八萬七千餘票；人口次之的中和區，也是藍營票倉，國民黨囊括十萬五千餘票，民進黨拿下八萬七千餘票，民眾黨則是六萬五千餘票；新莊區是綠營傳統票倉，民進黨贏得十萬五千餘票，國民黨得到七萬六千餘票，民眾黨有七萬一千餘票，而新莊區有民眾黨市議員陳世軒積極輔選，是「柯吳配」在新北市獲得最高票的選區。

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