柯家鄉賴最高票 鄭正鈐連任竹市立委

新竹市民進黨立委候選人林志潔（左二）宣佈敗選，強忍淚水感謝支持者。（記者洪美秀攝）

2024/01/14 05:30

國民黨贏得立委選舉 總統選戰吞敗 選民呈分裂投票行為

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市立委選舉及總統選舉結果昨晚揭曉，總統選舉部分選舉人數卅五萬九四六五人，投票數廿六萬八一二七人，投票率七四．五九%，民進黨賴清德蕭美琴獲九萬二六七九票，民眾黨柯文哲吳欣盈獲九萬一三八四票，國民黨侯友宜趙少康獲八萬二三二六票。賴清德在柯文哲的家鄉奪下第一高票，贏過柯文哲與侯友宜；立委選舉部分，國民黨鄭正鈐獲九萬二○一四票，驚險連任成功。

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投票率逾七成四 侯得票率第三

新竹市立委選舉結果出爐，總選舉人數卅五萬四六四六人，共有廿六萬四八八九人投票，整體投票率七四．六九%，成功連任的國民黨鄭正鈐獲九萬二○一四票，民進黨林志潔獲八萬三二九八票，無黨籍柯美蘭獲五萬一六六三票，時代力量邱顯智獲三萬三○二三票。

新竹市總統選舉結果，民進黨賴清德得票率三四．七九%，民眾黨柯文哲得票率三四．三○%，國民黨侯友宜得票率三○．九○%，呈三分天下態勢；賴清德在柯文哲家鄉得票數贏過柯、侯兩人，顯示竹市總統選舉未出現棄保效應，國民黨雖贏得立委選舉，卻在總統選舉吞敗，選民呈現分裂投票行為。

鄭正鈐只贏民進黨林志潔8716票

立委選舉部分，四腳督選戰中，國民黨鄭正鈐得票率三五．二三%，民進黨林志潔得票率三一．八九%，無黨籍柯美蘭得票率一九．七八%，時代力量邱顯智得票率一二．六四%，鄭正鈐僅贏林志潔八七一六票，較本屆大贏民進黨一萬三千多票少了近五千票，兩黨得票率都超過三成，顯示均固守基本盤；而本屆獲七萬三千多票的時代力量，昨日選舉結果顯示，第三勢力已從時代力量移轉到代表柯文哲的柯美蘭票數上，呈藍綠白三分天下態勢。

2024總統大選

2024立委選舉

新竹市國民黨立委候選人鄭正鈐驚險連任成功，強調會持續為竹市爭取建設經費。（記者洪美秀攝）

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