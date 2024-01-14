山線藍營鐵票區 曾玟學仍獲7萬多票

2024/01/14 05:30

記者蔡政珉、彭健禮／特稿

苗栗縣是傳統國民黨鐵票區，其中立委第二選區（山線）自從二○○八年實施立委單一選區兩票制以來，從未有非國民黨籍當選，這次第一選區陳超明連任成功、第二選區邱鎮軍高票當選，苗栗縣仍是藍營鐵板一塊，落選的曾玟學以無黨籍之姿拿下七萬多票，打開全縣知名度，曾在苗栗屬政壇新秀，若持續深耕苗栗，後勢看漲。

苗栗縣立委第一選區當選人陳超明，因SOGO案未獲國民黨提名改以無黨籍參選，這次以一萬九千票差距，且選區八鄉鎮均大勝對手民進黨籍康世明。陳超明雖未獲國民黨提名，但不少國民黨要角包括縣議長李文斌等人力挺，縣長鍾東錦也擔任其競選總部主委，讓深耕苗栗縣的藍軍地方勢力再度集結。

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陳超明打陣地戰讓對手康世明難以深入其陣營，且步步往外推進，雖然康頻頻以「貪污明」攻擊，但對以陸戰見長的陳超明收效甚微，且康無法自大本營竹南鎮向外拓展知名度，向來為綠營鐵票倉的苑裡鎮選民未大力支持康，讓陳超明順利「四連霸」。

民進黨透過「民主大聯盟」與無黨籍苗栗縣議員曾玟學合作，盼藉由綠營山線基本盤與曾連任本屆縣議員吸票的爆發力，推倒這道高牆，惜未能成功，但拿下七萬多票，雖敗猶榮。

苗栗山線選區十鄉鎮市，昨晚開票結果顯示，曾玟學只在頭份市、卓蘭鎮得票贏過國民黨立委當選人邱鎮軍，最大票倉頭份市是曾的議員選區，僅小贏對手約三千票，但身為現任苗栗市長的邱鎮軍，光苗栗市就贏了曾近一萬票，此消彼長，曾抗衡失利。

2024立委選舉

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