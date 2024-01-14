台中》莊競程落馬 勉勵支持者台灣向前行

莊競程落淚感謝支持者，一一握手致意。（記者蔡淑媛攝）

2024/01/14 05:30

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市立委第五選區（北屯、北區）投票結果揭曉，民進黨立委莊競程以兩萬多票落敗，拚連任失利，他表示，「民主過程選舉有輸有贏，用歡喜心接受民主結果！」但勉勵支持者「不要擔心，台灣要繼續向前行」，他也會繼續為台灣打拚；國民黨候選人黃健豪則光復盧秀燕擔任立委多年的本命區，感謝大家讓他從議會走進國會，最後高喊：「我們贏了！」

莊競程宣布敗選，他致詞感謝在地議員、競選服務團隊、里長及選民支持，大家有看到他的努力，並樹立典範，他也恭喜黃健豪，希望他未來與人民站一起，並多次信心喊話支持者不要擔心，台灣要繼續向前行！這是一場選舉，大家要向前走，感謝四年來他與服務團全年無休服務，看到支持者難過落淚，他更貼心要大家笑一下，他會繼續為台灣打拚，並一一與支持者擁抱、握手，最後仍忍不住落淚，場面相當感人。

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黃健豪在宣布當選前，擔任他競選總部主委的市長盧秀燕特地前往為團隊慰勞半小時離開，黃健豪勝選感言感謝盧秀燕等人，也致謝對手莊競程，而在感謝家人時更一度哽咽，為他承受壓力，讓他從議會走進國會，承諾未來會爭取國會與中央支持，推動台中市政建設。

2024立委選舉

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