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台中》藍綠4選將 基層實力雄厚不懼空降

楊瓊瓔於6點36分自行宣布當選。（楊瓊瓔提供）

楊瓊瓔於6點36分自行宣布當選。（楊瓊瓔提供）

2024/01/14 05:30

〔記者歐素美、張軒哲、陳建志、張瑞楨、蘇金鳳、黃旭磊、蔡淑媛／台中報導〕台中市立委選舉，民進黨面對藍白合夾攻，席次從六席剩下兩席，第七選區何欣純因基層實力雄厚，支持者跨越藍綠，成功四連任；第一選區立法院副院長蔡其昌，在台中市長盧秀燕傾全力輔選及藍白合力夾攻下，仍開出一條血路獲勝；外界認為國民黨除了第三選區楊瓊瓔及第八選區江啟臣深耕地方，皆獲連任外，F4選戰策略成功，除第一、七選區空降失利外，民進黨其他席次皆被攻下。

民進黨執政八年，難免有政治包袱，受大環境影響，選情一開始就不被看好，加上國民黨與民眾黨藍白合，民進黨在第三及八選區徵召參選的起步較慢，選戰就比較艱難。

第一選區的蔡其昌及第七選區的何欣純，因長期深耕基層，何欣純在「藍白合」逆風下仍一路領先，拿下近十三萬票順利連任，對手國民黨林家興因半年前才空降參選，基層經營不深，知名度不足，雖參選以來喊出換「少年郎來做」，仍難撼動何欣純。

眾所矚目的第一選區，被視為藍白合示範區，在市長盧秀燕傾全力輔選下，蔡其昌依舊屹立不搖，以基層服務深獲民心，連兩屆擊敗空降對手，可見基層扎根與在地服務，才是贏得選票不二法門。

2024立委選舉

第八選區國民黨老將江啟臣的太太劉姿伶當場擁吻老公。（記者歐素美攝）

第八選區國民黨老將江啟臣的太太劉姿伶當場擁吻老公。（記者歐素美攝）

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