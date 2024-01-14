陳金德：擴大團結 2026要重返執政
2024/01/14 05:30
〔記者江志雄、蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭立委選舉贏得勝選的陳俊宇說，民進黨在此次選戰展現無比團結，感謝鄉親提攜支持，贏得最後勝利。競總副主委陳金德更宣示，這是團結的開始，未來要更擴大團結，二○二六勢必要重返執政。
昨天下午四點投票結束，陳俊宇競選總部統計得票數，陳俊宇一路領先，人潮愈聚愈多，競總歡聲雷動，眾人高喊「陳俊宇凍蒜」。
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陳俊宇說，選舉期間，各候選人或許有不同意見，他相信是為宜蘭好，都是可敬的對手，他們所提出的政見，只要對宜蘭有幫助，未來均會採納，也將向他們請益，齊心努力為宜蘭打拚。
陳金德提到，這場選舉是團結的結果，也是團結的開始，未來要更擴大團結，重新啟動黨務整合，二○二六勢必要重返榮耀、重新贏回執政。
國民黨黃琤婷團隊在溪北競選總部開票，但藍營主要票倉，羅東鎮、宜蘭市、頭城鎮均不如預期，全縣票數也與陳俊宇越拉越開，現場氣氛低迷，支持者難掩失落，人潮稀稀落落。
黃琤婷：盼陳俊宇兌現政見
黃琤婷表示，縣民透過民主投票機制，選出陳俊宇當選立委，她希望陳俊宇未來能夠兌現所有對縣民承諾的政見，不分黨派、不分藍綠，跟縣府做最好的合作，讓宜蘭建設起飛。縣長林姿妙說，候選人與團隊都很打拚，但受大環境影響，他們會繼續努力，把宜蘭顧的更好。
陳琬惠感謝鄉親的支持
落選的民眾黨陳琬惠說，民眾黨成立四年，資源相對不足，但她投入選戰後，受到鄉親的支持，也要恭喜民進黨對手陳俊宇，希望陳實現自己許下的承諾與政見。
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