民進黨宜蘭3贏 立委陳俊宇出線

宜縣立委激戰，民進黨陳俊宇（中）在驚濤駭浪中為民進黨守住這一席。（記者江志雄攝）

2024/01/14 05:30

賴蕭獲11萬9517票 得票率44.74％ 政黨票10萬7725票 得票率41.02％ 均最高

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕二○二四總統及立委選舉，宜蘭縣投票結果，總統選舉，民進黨賴清德、蕭美琴以十一萬九五一七票、得票率四四．七四％居冠。區域立委，民進黨陳俊宇以十萬七三○八票勝出，得票率四一．九九％。政黨票也是民進黨最高，票數十萬七七二五票、得票率四一．○二％；宜蘭縣三項選舉投票率皆為七一％左右。

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總統選舉，賴蕭雖然居冠，但得票率遠低於二○二○蔡英文的六三．二八％，有不少選票流失。國民黨侯友宜以七萬七四四一票、得票率二八．九九％居次；民眾黨柯文哲七萬○一七一票，得票率二六．二七％。

區域立委，陳俊宇打敗國民黨黃琤婷八萬六一二○票、得票率三三．七％，以二萬一一八八票的差距勝出。民眾黨陳琬惠五萬三四九九票、二○．九四％；台灣基進林意評六二○一票、二．四三％；無黨籍林錦坤一七五四票、○．六九％；制度救世島邱介勲六四七票、○．二五％。

黃琤婷本命區羅東、蘇澳均輸

分析各鄉鎮市得票，陳俊宇除了在大同、南澳兩山地鄉與頭城鎮小輸，其餘九個鄉鎮市全都獲勝；綠營票倉三星、員山、冬山、五結與壯圍等，都獲得領先；還攻破黃琤婷的故鄉蘇澳鎮、議員本命區羅東鎮、以及藍營票倉宜蘭市。

黃琤婷雖然的不理想，不過，她的得票率比侯友宜高四．七一％，小雞實力比母雞還強。與上屆國民黨呂國華三四％相比，算是保住國民黨基本盤。

陳琬惠得票率成長到近21％

至於陳琬惠，二○二二年選縣長時，得票率僅六．九八％；這次選立委，成長到二○．九四％，幅度驚人，也是二○○八年實施單一選區兩票制以來，宜蘭藍綠以外候選人最高得票率，白色力量有一定實力。

政黨票方面，民進黨十萬七七二五票，得票率四一．○二％；國民黨七萬八九四四票，得票率三○．○六％；民眾黨五萬八四五六票，得票率二二．二六％；台灣基進一八三○票，得票率○．七％；時代力量六一四三票，得票率二．三四％。

陳俊宇就職後 議員遺缺將辦補選

陳俊宇是員山鄉縣議員，當選立委就職後，轄區議員因席次缺額達二分之一，需辦理補選。

2024立委選舉#2024總統大選

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