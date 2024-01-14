屏縣賴清德獲22.6萬票 得票率逾47%

屏東縣長周春米（左）陪同徐富癸（右）宣布高票當選立委。（記者陳彥廷攝）

2024/01/14 05:30

24鄉鎮市贏侯、柯 民進黨在區域和山原立委 提名3席都勝選

〔記者羅欣貞／屏東報導〕第十六任總統副總統及第十一屆立法委員選舉結果，民進黨延續四年前的佳績，在屏東縣揮出漂亮全壘打，賴清德得票數大勝侯、柯，區域立委鍾佳濱、徐富癸兩席全上，山原立委伍麗華成功二連霸；值得一提的是國民黨山原立委盧縣一也當選，屏縣史上首度同時有兩席山原立委勝選。

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各組總統人選，賴清德此次在屏縣獲二十二萬六千一百一十票、得票率四十七．五一％，在全縣三十三鄉鎮市中有二十四個勝選，國民黨侯友宜得十四萬六千七百八十十九票、得票率三十．八四％，在離島琉球鄉及八個原鄉得票數最高，柯文哲獲十萬三千○二八票、得票率二十一．六五％，在各鄉鎮市得票均落後；全縣總統副總統選舉人數六十八萬一千六百三十一人，投票數四十七萬九千三百七十九票，投票率七十．三三％。

鍾佳濱、徐富癸、伍麗華全上

第一選區民進黨鍾佳濱獲得十萬票八千七百二十三票、得票率四十八．四％，國民黨黃明賢獲八萬八千五百一十八票、得票率三十九．四一％，較上次代表藍營的葉壽山九萬○四六七票減少，第一選區投票率七十一．三％。

激戰區第二選區民進黨徐富癸獲十萬八千九百二十三票、得票率五十三．三八％，無黨參選的蘇孟淳得八萬兩千一百四十七票、得票率四十．二六％，較上次父親蘇震清十萬七千九百五十六票少了兩萬多票。

不分區立委政黨票 綠得票率最高

不分區立委政黨票部分，民進黨在屏東縣獲二十萬七千八百九十三票、得票率四十四．四％，較二○二○年得票率四十二．○四％增長；國民黨得十五萬三千四百八十票、得票率三十二．七八％，也較二○二○年得票率三十一．六六％高；台灣民眾黨得七萬六千八百七十票、投票率十六．四二％，較上次三萬六千三百五十二票翻倍，得票率十六．四二％，較上次七．二四％大幅成長。

山地原住民立委部分，伍麗華全國獲三萬一千八百七十四票、其中屏縣得到一萬三千兩百八十八票，均較四年前增加，以全國第二高票當選，同樣出身屏東縣的盧縣一，全國獲兩萬兩千兩百八十四票、屏縣有一萬一千兩百八十一票支持他，讓他擠上第三名。

縣長周春米（左三）、立委鍾佳濱（左二）及幹部感謝大家的支持。（記者葉永騫攝）

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