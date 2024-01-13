（桃園）林佳龍、鄭文燦催票 籲3票顧台灣

立委候選人彭俊豪（左）、劉仁照（右），由林佳龍（中）陪同拜票。（記者李容萍攝）

2024/01/13 05:30

鄭運鵬、黃世杰、彭俊豪、范綱祥、劉仁照、趙正宇 爭取民眾相挺

〔記者周敏鴻、謝武雄、李容萍／桃園報導〕昨天是選前最後衝刺日，民進黨桃園市立委候選人鄭運鵬、黃世杰、彭俊豪、范綱祥、劉仁照與無黨籍立委候選人趙正宇，把握分秒以步行、車隊掃街或造勢活動爭取民眾相挺，總統府秘書長林佳龍、行政院副院長鄭文燦也來站台輔選，與立委選將一起懇託選民今天「三票顧台灣」。

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鄭文燦︰國會過半 每一席都重要

談到總統選情，鄭文燦認為，民進黨「賴蕭配」在執政上比較熟悉、有經驗，民進黨希望國會過半，每一席都很重要，如果總統是賴清德，國會卻交給另外政黨，會產生很多不必要衝突，國家也會有很多內耗，最好是總統跟國會多數黨一致，比較符合責任政治的道理。

鄭文燦強調，桃市六個選區的立委選情都很膠著，要到最後一刻才能分出高下，希望大家站出來投票，票票入匭，包括不分區選票投給民進黨，而桃園市政要推動，需要立委與總統作為後盾，希望民進黨提名五席及友軍趙正宇都能當選，未來對接總統賴清德，中央、地方共同努力，推動桃市的建設往前走。

鄭文燦昨天滿檔的鐵人輔選行程，先後到觀音區陪同第二選區黃世杰、到桃園區大檜溪陪同第一選區鄭運鵬車隊掃街，及出席第三選區彭俊豪、第五選區劉仁照造勢活動。

其中，鄭運鵬在大檜溪地區拜票時，居民與商家高喊凍蒜、燃放鞭炮，預祝他高票連任，場面熱絡。

彭率千人遊行 劉辦龍潭團結之夜

彭俊豪「迎向勝利大遊行」，有近千民眾參加，聲勢浩大，吸引沿途民眾出來觀看，搶著與他握手、擊掌、祝福高票當選，彭俊豪把握機會籲請中壢的鄉親今天要將立委選票投給他；劉仁照「龍潭選前團結之夜」，也有滿滿民眾參加，成功營造大團結的氣勢。

林佳龍昨也陪著劉仁照、彭俊豪，率車隊繞經平鎮區中庸路、中壢區龍岡路等鬧區道路，向民眾揮手問候，爭取投票支持，所到之處受到熱烈歡迎、「凍蒜」聲連連。

林佳龍︰平鎮、龍潭 有機會翻轉

林佳龍向鄉親喊話「選對的人，走對的路」，尤其平鎮、龍潭一定有機會翻轉，終結政治全家餐；他說，民進黨推出的立委候選人都是一時之選，劉仁照是會計師能為民眾在國會把關預算、彭俊豪深耕地方是新生代的優秀人才，請選民力挺好人才，讓民進黨國會過半，賴清德當選後執政才能順利。

2024立委選舉

鄭文燦（右）陪立委候選人黃世杰（左）車隊掃街拜票。（記者周敏鴻攝）

鄭運鵬尋求連任，選前最後一夜找來帥兒、妻子一起掃街。（擷取自鄭運鵬臉書）

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