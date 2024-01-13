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吳怡農、林飛帆出擊 力挺吳思瑤、許淑華

立委候選人吳思瑤（右二）昨找來吳怡農（左二）陪同站路口。 （記者甘孟霖攝）

立委候選人吳思瑤（右二）昨找來吳怡農（左二）陪同站路口。 （記者甘孟霖攝）

2024/01/13 05:30

〔記者甘孟霖、何玉華／台北報導〕選戰衝刺最後一天，民進黨雙帥出擊！壯闊台灣理事長吳怡農昨上午陪同民進黨台北市第一選區（北投、士林）立委候選人吳思瑤站路口，接著前往第七選區（信義、南松山），陪同候選人許淑華車隊掃街拜票。另外，民進黨前副秘書長林飛帆昨下午也至北投區，陪同吳思瑤車掃。

吳怡農表示，吳思瑤在選區服務已久，認真態度大家都看得到，可惜選舉期間一直看到對手破壞民主的惡劣手段，代表人民到立院的民意代表，應該是有品質、認真看待民主的人，人選唯一就是吳思瑤。接著吳怡農前往第七選區陪許淑華掃街拜票，吳怡農說，四天來兩次，因為許淑華是一個認真看待政治工作、公共服務、想為人民服務的候選人；民主的路不好走，需要認真看待政治工作的人。

林：藍白喊重啟服貿 台灣不能走回老路

此外，下午林飛帆也助選吳思瑤，他說二○二○年時就輔選過吳思瑤，這次再來有兩個意義，第一代表過去八年我們走在對的路上，遺憾國民黨、民眾黨不約而同喊要重啟服貿，這是十年前太陽花世代所反對的最重要議題，不希望台灣重回必須依靠中國才能發展的老路。

第二點就是要選擇良善正直、不會歧視的人，台灣女性從政比例相較周邊日、韓等國都高，是亞洲第一，包含總統蔡英文、民進黨副總統候選人蕭美琴及吳思瑤，都是重要的女力，而且備受國際關注，希望關注平權議題的優質人選留在國會。

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