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高學盟喊話︰學長姊返鄉投票

2024/01/13 05:30

〔記者許麗娟／高雄報導〕今天是總統及立委選舉投票日，高雄學生民主聯盟串連多所高中學生會，呼籲在外地讀書工作的學長姊返鄉投票，也獲得許多在外地遊子回應，認為雖然很遠、很麻煩，但為了自己成長的土地，麻煩一次也挺浪漫的。

遊子︰為成長的土地 麻煩一次也浪漫

就讀基隆海洋大學的李同學說，基隆到高雄很遠，實踐民主真的是一件很麻煩的事情，但四年也就麻煩一次，為了自己成長的土地，麻煩一次也挺浪漫的。他會回家投票，也期待可以回家吃碗不用自己加沙茶的鍋燒意麵！

中原大學蔣同學則希望透過提升青年投票率，來讓政府重視青年的聲音，他說，這次回家除了投票，也希望可以好好回家陪伴家人，希望大家可以一起投票，到時候才更有底氣的說出「政府要多照顧年輕人」。

身為首投族的中山大學林同學表示，選舉是展現一個國家的民主自由，他會一起為台灣這片土地投下手中重要的選票，替台灣的民主盡一份心力。

世新大學葉同學則是關心台灣的民主地位，他強調，在中國三天兩頭想併吞掉的島嶼上，能夠透過投票決定未來四年想要甚麼生活，同時傳遞給國際社會台灣堅持走在民主的路上，是一件難能可貴的事情，他會回家一起拉著家人走進投票所，投下唯有民主才有的選票。

嘉義大學蔡同學說，大約一百年前蔣渭水曾說「台灣人的政治運動是要追求台灣人人格的運動」，台灣面臨重要的關鍵時刻，在這一場決定自己家鄉、國家未來走向的選擇裡，身為總統大選首投族的他，一定會回家投票！

北漂工作的NGO工作者蔡小姐也說，不論你支持哪位候選人，回家投票是展現民主的方式，同時也記得好好看看這座我們一起成長的城市長甚麼樣子。

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